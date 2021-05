Au menu du club de cette semaine, on s'intéresse à l'actualité du volcan Nyiragongo. L'occasion aussi de redécouvrir un couple de volcanologues iconoclastes, les Krafft. Un dictionnaire pour les amoureux des arbres avec Alain Baraton et on se plonge dans les Odyssées de Laure Grandbesançon (du podcast au livre).

Vue du lac de lave du volcan Nyiragongo, proche de la ville de Goma en République Démocratique du Congo. Il est le plus grand lac de lave sur Terre. © Getty / guenterguni

L'actualité du volcan Nyiragongo avec le volcanologue Patrick Allard et président de l'association internationale de volcanologie

30 ans après la disparition du couple Krafft, volcanologues iconoclastes et passionnés

André Demaison est scénographe et muséographe spécialisé dans les sciences de la Terre. Il a travaillé pendant près de 18 ans aux côtés de Maurice et Katia Krafft, il est auteur de Les Diables des volcans Maurice et Katia Krafft (Glénat ed.).

Le livre se présente comme un journal de bord faisant le récit des différentes missions effectuées par le couple Krafft, comme celles auprès du volcan Nyiragongo, du Piton de le Fournaise, du volcan Ruiz, du Lengaï et décrit le caractère singulier de chacune de ces missions. On y trouvera des séries de photos étonnantes, donnant le ton de l’époque.

« L’Homme a depuis toujours été fasciné par la beauté hypnotique des volcans. » écrit André Demaison « Depuis la naissance de la volcanologie les scientifiques écoutent la Terre, l’auscultent, l’appareillent, appréhendent les grands mécanismes qui la régissent et sont capables, par déduction, d’en expliquer son fonctionnement interne. »

Qui sont les Krafft ?

Maurice et Katia Krafft étaient de ceux qui troublent l’ordre du monde de la recherche. André Demaison les définit comme des anticonformistes, des « anarchistes de la science ». Ils pouvaient même agacer et irriter, car ils souhaitaient vivre de leur passion. Ils ont contribué à apporter une vision globale du volcanisme en ne le dissociant pas de l’Homme. Les volcans ont été pour eux un support de réflexion, une philosophie, un art de vivre.

« C’est en découvrant le parc de Versailles que je suis devenu un amoureux des arbres» C’est ainsi qu’Alain Baraton introduit son dictionnaire amoureux des arbres.

Devenu jardinier en 1976, Alain Baraton a voulu tout savoir de ces arbres : terre natale, origine de leurs noms, propriétés médicinales de leurs feuilles, couleur des fleurs et saveur des fruits. Après plusieurs décennies comme chef jardinier il continue d’être fasciné par ces végétaux capables de vivre mille ans et plus explique-t-il.

Les arbres de Versailles ne sont pourtant pas les stars du château et du site historique au départ, c’est à partir de décembre 1999 lors du passage de la tempête Lothar que les médias s’y intéressent. Près de 20 000 végétaux sont déracinés et cassés et il faudra au cours de mois suivant en abattre trois fois plus. En 2003 l’épisode de canicule décime aussi des plantes dont le vieux chêne de Marie-Antoinette. Il était le doyen de tous les arbres du parc.

Les arbres sont inspirants, ils sont loués par les poètes, les peintres, et ils sont aussi très présents dans la mythologie. Comme l’olivier arbre symbole de la prospérité et de la paix à Athènes, arbre offert par la déesse Athéna au roi lors de la fondation de la ville selon la légende.

C'est aussi l'occasion de s'intéresser à des arbres "fossiles vivants", comme le Ginkgo biloba apparu sur Terre il y a 160 millions d’années. Des fouilles archéologiques attestent qu’ils vivaient sur tous les continents. On pensait qu’ils avaient totalement disparu à la suite des glaciations du quaternaire.

On en parle avec Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Il tient une chronique sur France Inter « La Main Verte » dans la matinale du week-end. Auteur du Dictionnaire amoureux des arbres paru chez Plon.

Les Odyssées : du podcast au livre

En juin 2019, Laure Grandbesançon lance avec France Inter le podcast « Les Odyssées » qui plonge petits et grands dans les aventures de formidables héros et héroïnes de l’Histoire.

À chaque épisode, elle nous entraîne dans de merveilleux voyages et nous raconte les coulisses des plus grandes légendes : sur les routes de la soie avec Marco Polo, dans la fusée de la mission Apollo 11 avec Neil Armstrong, au cœur du tombeau de Toutankhamon, à cheval dans les plaines du Far West avec Calamity Jane, ou aux côtés d’Aliénor d’Aquitaine, de Martin Luther King, de l’homme au Masque de Fer…

Depuis, ce podcast a été téléchargé plus de 15 millions de fois et a reçu le prix Jeunesse du Paris Podcast Festival 2019.

Aujourd'hui, 12 récits sont adaptés en un livre coédité par Radio France et les Arènes, richement illustré par 12 dessinateurs et dessinatrices de talent. L'occasion de discuter avec Laure Grandbesançon des enjeux de la transmission aux enfants et de plonger dans les coulisses de la fabrication des Odyssées...