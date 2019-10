L'écologie, longtemps mal aimée des médias

Les sujets autour de l'écologie et du réchauffement climatique ont pour réputation d'avoir peu de succès dans les médias. Pour quelles raisons les médias ont tardé à rendre visibles les sujets environnementaux ?

L'invitée du jour : Anne-Sophie Novel, journaliste

Anne-Sophie Novel est journaliste en environnement, elle est l’auteure du documentaire Les Médias, le monde et moi (co-réalisé avec Flo Laval) et auteure de Les médias, le monde et nous (Actes Sud, 2019).

La journaliste questionne la relation qu'ont longtemps entretenu les médias avec les sujets autour de l'écologie. Les sujets sur l'environnement ont mis un certains temps à percer dans la sphère médiatique.

Comment peut-on expliquer cette latence et quels ont été les éléments déclencheurs qui ont permis un traitement plus visible de ces

sujets ?

La journaliste revient ainsi sur le pacte entre journaliste et lecteur qui est à repenser.

Vos solutions pour la planète : Water Family

Sophie Mauriac est la coordinatrice de l’association Water Family qui sensibilise et propose des programmes pédagogiques autour de l’eau.

Fondée il y a 10 ans pour sensibiliser les enfants à mieux protéger l’eau, la Water Family est une famille de passionnés issus des sports nature et de la protection de l’environnement. Depuis 2009, nous avons développé des contenus pédagogiques pour les scolaires et les entreprises afin d’apprendre à protéger l’eau et notre santé tout en valorisant les bonnes pratiques.

L'invité découverte : Ulysse Blau, à vélo

Ulysse Blau a 27 ans. Ingénieur en bioressources, il a décidé d'enfourcher son vélo pour aller à la rencontre des maires de 64 communes tirées au sort du Calvados et les interroger sur la transition écologique.

L'objectif, faire un état des lieux sur le sujet de la transition écologique. Une façon aussi de recueillir les témoignages des habitants autour de cet enjeu. Retrouvez tout son travail sur son site ici.

