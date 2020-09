Révolution ou innovation superflue ? Energivore, dangereuse pour la santé, ou nécessaire à l'amélioration des services publics ? Passage en revue des débats que soulève cette nouvelle technologie.

Quels débats sont encore soulevés par la 5G ? © Getty / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Initialement prévues en avril, les enchères débuteront ce 29 septembre. Les opérateurs télécoms vont ainsi se lancer dans la course à l’acquisition de fréquences 5G.

Sa première version pourrait voir le jour d’ici fin 2020 en France métropolitaine notamment sur la nouvelle bande de fréquences 3,5 GHz.

Comme les technologies mobiles précédentes, ses performances vont progresser (débit, réactivité, capacité à supporter beaucoup plus d’usagers en même temps). Mais va-t-elle créer de nouveaux emplois - et lesquels - ou au contraire en supprimer, renforcer les performances industrielles, soulager les services publics ? Et que dire de leur empreinte environnementale? Ces technologie sont-elles aujourd’hui une priorité parmi les autres chantiers à mettre en oeuvre ? Enfin, vers quel type de société ces transformations technologiques nous conduisent-elles ?

Le 14 septembre dernier, le président Macron, suite à son discours définitif sur la 5G, a polarisé la société entre d’un côté les "Amish" et de l’autre les innovateurs. Une déclaration qui balayait net les recommandations de la CNIL ou de la Convention citoyenne pour le climat - cette dernière estimait que la 5G n’était pas une priorité.

Dans la foulée, une soixantaine d’élus, dont les maires de 11 grandes villes ont demandé un moratoire sur la 5G.

Avec Yaël Benayoun, cofondatrice de l’association Le Mouton numérique et co-autrice du livre avec Irénée Régnauld de Technologies partout, démocratie nulle part (à paraître le 8 octobre 2020 aux éditions FYP), et Jacques Moulin, directeur général de l’Idate, l’institut de l’audiovisuel et des télécoms en Europe.