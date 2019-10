Le 15 octobre, l’Agence internationale de l’énergie a tiré la sonnette d’alarme: l’engouement pour les voitures aux allures de 4x4, les SUV, font planer une menace sur le climat. Selon l’AIE, leur nombre a été multiplié par six en dix ans. En France, ils représenteront bientôt 40% des ventes de véhicules neufs.

Comment les SUV pèsent-ils sur le réchauffement climatique ? © Getty / Allard Schager

L'invité du jour

Mathieu Chassignet est en charge des mobilités au sein de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME.

L’appétit pour les SUV nécessitera en 2040 une sur-consommation de pétrole de deux millions de barils (320 millions de litres) par jour. De quoi annuler les économies de carburant faites par 150 millions de voitures électriques. Les SUV ont remis le constructeur PSA dans le vert.

En 2008, les SUV représentaient 5% du marché français, en 2018 la part s'est élevée à 36%. Ces utilitaires soulèvent un paradoxe de taille, si ces voitures neuves rejettent dix fois moins de polluants dans l'air qu'il y a dix ans, le coût environnemental de fabrication reste très élevé. Plus lourds, plus puissants et moins aérodynamiques que les berlines classiques, ils représentent une réelle menace pour la planète.

Vos solutions pour la planète

Marie Pannetier est paysagiste jardinière et animatrice de jardin pour le Collectif, Incroyables Comestibles, à Annecy.

C’est un mouvement mondial parti d'Angleterre, en 2008, dans une petite ville sinistrée du nord-ouest de l’Angleterre.

À Todmorden, 15 000 habitants, deux femmes n’arrivant plus à boucler leurs fins de mois décident de cultiver un potager devant chez elles.

En 2014, en France, l'aventure commence à Annecy. La mission du collectif est de recréer en ville des jardins comestibles (replanter des légumes, arbres fruitiers, petits fruitiers, plantes comestibles) en installant des bacs ou en plantant directement en pleine terre dans ces espaces, et encourager des pratiques de jardinage naturel ouvertes à tous, en sensibilisant les citadins aux enjeux de l’agriculture urbaine et à la sauvegarde des semences paysannes.

L'invité découverte

L'astrobiologiste, Cyprien Verseux a participé à un voyage hors du commun entre janvier et décembre 2018. Il ya séjourné en tant que chef de mission, sur la base scientifique franco-italienne très isolée de Concordia (à 3200 mètres d'altitude), et avec lui, douze personnes (cinq français, six italiens et une autrichienne).

Cyprien Verseux est l'auteur de Un hiver en antarctique publié aux éditions Hugo Image .

. Parcourez son blog, Mars la Blanche, pour suivre son aventure.

Pour participer

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC et @LaTacfi sur Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.

►►► Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos initiatives et vos projets pour l'environnement.