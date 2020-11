Climat déréglé, pandémies à répétition, écosystèmes détruits, sécurité alimentaire menacée, pénurie de ressources, système financier instable... Notre Terre est gravement en péril. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ?

Collapsologie : les origines de la catatastrophe © Getty / Peter Dazeley

Cette question apparemment simple nécessite en réalité une approche transdisciplinaire, systémique. C'est ce que propose la collapsologie.

Dans leur dernier ouvrage, les deux collapsologues Pablo Servigne et Raphaël Stevens s'entourent de nombreux spécialistes pour saisir, comprendre et articuler les causes du déclin des sociétés humaines et de la biosphère qui se déroule sous nos yeux.

Chaque cause se révèle crédible, et toutes expliquent en partie les multiples catastrophes que nous traversons. Mais il est déraisonnable de penser qu'une seule serait à l’origine des fléaux qui nous frappent.

Il s’agit donc, en s’interrogeant sur les causes, de comprendre comment elles interagissent en elles, et d’établir des liens, de faire une cartographie… pour poser ensuite les bases d'une action collective et d'un changement de conscience.

Ressources :

Aux origines de la catastrophe, éditions Les liens qui libèrent.

Yggdrasil #6: Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement et à la résilience de notre civilisation. Au sommaire du numéro 6 : Adaptation radicale, réinventer une culture, se débrancher du monde virtuel, la mauve, rocket stove...