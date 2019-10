Selon les derniers chiffres du baromètres IRSN, la dégradation de l'environnement est la quatrième préoccupation des français et 56% craignent les effets du réchauffement climatique. Le Dr Alice Desbiolles porte un éclaircissement sur la solastalgie.

solastalgie, une crainte liée au réchauffement climatique © Radio France / Peter Perez / EyeEm

L'invitée

Alice Desbiolles est médecin de santé publique, spécialisée en santé environnementale, et auteur du blog, Le stétho d'Alice. Elle prépare un livre sur le thème de l’éco-anxiété, qui sortira au printemps prochain.

L'éco-anxiété se traduit par un sentiment d’angoisse intense face à la dégradation de l'environnement. Quant à la solastalgie, sa définition est plus large : colère, tristesse, angoisse, sentiment d’impuissance et de perte de sens.

La solastalgie ne fait pas partie des maladies mentales reconnues par l’Association américaine de psychiatrie dans le DSM-5, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, mais selon Alice Desbiolles, elle pourrait apparaître.

Vos solutions pour la planète

Émilie Dupuy est responsable du Projet Sylvae au Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne, pour préserver les forêts anciennes en Auvergne. Le Projet Sylvae vise à préserver des vielles forêts en achetant des parcelles pour les laisser en évolution sans intervention de l’homme.

Les vieilles forêts désignent des forêts qui sont à la fois anciennes et matures. Une forêt ancienne est un espace boisé qui a conservé sa vocation forestière depuis au moins le début du XIXe siècle.

Cette ancienneté n’est pas relative à l’âge des arbres qui composent le peuplement forestier mais à la présence continue d’arbres depuis au moins deux-cents ans.

L'invité découverte

Bill François est passionné par le monde marin, il est aussi le vainqueur du concours d’éloquence Le Grand Oral sur France 2, ses recherches portent sur l’hydrodynamique des bancs de poissons.

Il est l'auteur de L’éloquence de la sardine, publié aux éditions Fayard en 2019. À travers cet ouvrage, il évoque la fausse idée d'un monde marin qui serait silencieux.

"Le monde du silence est en fait un immense vacarme. On connaît le chant des baleines, celui des bars, des bigorneaux et même des harengs… qui chantent en chœur."

Reportage

La série de reportages de La Terre au Carré, signée Morgan Large

Les îles, territoires d'expérimentations pour la transition environnementale

►►► Episode 3 : Arz des paysans luttent contre l’érosion

