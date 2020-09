D'où viennent les pierres précieuses ? Quand et comment se sont-elles formées ? De la minéralogie en passant par la gemmologie et enfin la joaillerie, l’exposition Pierres Précieuses qui a lieu en ce moment au Museum propose un étincelant dialogue entre sciences et esthétique.

Les corindons de Louis XVIII : saphirs et rubis naturels et taillés (ensemble 75,8 ct) - Sri Lanka. Fin XVIIIe-début XIXe siècle © MNHN / F. Farges

L'exposition Pierres Précieuses nous guide dans l'incroyable épopée des minéraux naturels, des pierres taillées et polies, et celles des gemmes jusqu'aux bijoux. Comment se sont-elles formées, quels sont leurs liens avec la formation de la Terre ? Pourquoi certaines sont colorées et comment expliquer leur diversité ?

Le Museum nous invite à contempler une météorite de 4,6 milliards d'années, mais aussi une rivière de diamants, et nous offre un savoir scientifique renouvellé sur ces pierres précieuses. Ces dernières, que l'on retrouve à l'état le plus naturel ou sous forme de bijoux, racontent l’histoire de la Terre, des savoir-faire et des cultures.

Ces pierres précieuses ont été soumises à des mécanismes géologiques multiples et à un grand “recyclage”, lié aux plaques tectoniques. Selon François Farges, co-commissaire de l'exposition, minéralogiste et professeur au Museum, la majorité de ces pierres précieuses, ne pourront jamais toutes être extraites par l’Homme.

► L’exposition Pierres Précieuses a lieu jusqu’au 14 juin 2021 dans la Grande Galerie de l’Evolution du Museum de Paris.