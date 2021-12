Le radeau des cimes a permis au botaniste Francis Hallé et ses collègues d'explorer des forêts tropicales primaires durant trente ans.

Pendant plus de trente ans, Francis Hallé et ses collègues ont exploré les canopées des forêts tropicales en les survolant dans le Radeau des Cimes et quelques autres engins ou dispositifs comme la Ballule, l’Ikos, l’Étoile des Cimes…

Francis Hallé, botaniste est le spécialiste des arbres et des forêts tropicales, et il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets, notamment chez Actes Sud. Avec Dany Cleyet-Marrel, concepteur, designer et pilote d’aérostats, Gilles Ebersolt, architecte, et inventeur du Radeau des Cimes et d’autres engins ou dispositifs : la Ballule, l’Ikos, l’Étoile des Cimes…et Olivier Pascal, botaniste de formation, a organisé les expéditions scientifiques du Radeau des Cimes, ils ont tous les quatre vécu une extraordinaire aventure, scientifique, technique et humaine.

Ils ont exploré les canopées des forêts tropicales primaires – c’est-à-dire l’ensemble des parties les plus hautes des arbres, où se trouve la plus forte biodiversité du monde

Leurs explorations ont commencé avec le Radeau des Cimes, une plateforme hexagonale de plusieurs centaines de mètres carrés, qui sert tout à la fois de laboratoire et de lieu de vie, et qui est déposée sur la canopée grâce à un grand dirigeable à air chaud. Puis, pour répondre aux besoins des différentes missions scientifiques, de nouveaux engins volants ou dispositifs habitables sont venus s’ajouter au Radeau : l’Ikos, l’Étoile des Cimes, la Cinébulle, l’Arboglisseur, la Bulle des Cimes…

Une dizaine d’expéditions ont ainsi été organisées entre la fin des années 1980 et les années 2010

Elles permettent d'étudier les forêts de Guyane, du Cameroun, de Madagascar, du Panama ou encore du Laos. Elles ont rassemblé plus de trois cents scientifiques d’une vingtaine de nationalités : botanistes, entomologistes, climatologues, médecins, biochimistes

Extraits de l'entretien

Comment ont-ils eu l'idée de grimper aux arbres ?

Francis Hallé : "Dans les années 1970 : une étudiante a constaté qu’on envoyait des gens sur la lune, mais qu'on n’allait pas au sommet des arbres... Ce qui était vrai et incroyable."

A quelle hauteur sont-ils montés ?

FH : "On est entre 50 et 60 m de haut, mais comme on n'est pas au-dessus du vide, ce n'est pas si impressionnant."

Quel effet cela fait-il d'être au sommet des arbres ?

FH : ""L'abrissage", le fait de dormir dans les arbres, donne l'impression de rentrer chez soi, c'est un retour à ses origines. Ce n'est pas calme du tout là-haut. On entend les chants des oiseaux, les cigales (29 sortes), reinettes arboricoles et même des crabes ! On n'a pas encore vu des poissons, mais qui sait ? La nuit, ce sont les singes qui s'agitent ; le matin les oiseaux vous réveillent."

Pourquoi ont-ils arrêté ?

FH : "L'appareil, une sorte de radeau (d'où le nom, Radeau des cimes), conçu exprès pour nos expéditions a rendu l'âme après huit campagnes. Mais je suis certain que nous y retournerons. Et si ce n'est pas nous, d'autres chercheurs iront, et ils profiteront de notre expérience."

