Il n’est pas vain d’aller se balader en forêt, de s’émerveiller devant les premières lumières du jour et de laisser son esprit vagabonder face à la mer. Les effets de régénération de la nature sur notre cerveau sont aujourd’hui indéniables et démontrés par de nombreuses études neuroscientifiques.

La nature participe à notre bien-être © Getty / FG Trade

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l’on est face à la mer, lorsque l’on prend un bain de forêt, lorsqu’on regarde un ciel étoilé, lorsque l’on flotte dans l’eau ? Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans notre cerveau lorsque l’on côtoie la nature ?

Si nous l’oublions parfois, les liens entre la nature et notre cerveau sont ancestraux

Nous avons co-évolué avec cette nature qui nous environne, notre cerveau s’est co-construit au contact et en immersion dans cette nature. Cette dernière est pourtant moins présente dans nos vies, puisqu’ aujourd’hui 70% des humains vivent en ville.

Michel Le Van Quyen a été frappé par ce manque de nature qu’il a subi pendant le premier confinement, en partant de cette expérience personnelle il s’est intéressé aux recherches scientifiques menées sur l’importance des effets bénéfiques de la nature sur notre cerveau et de la nécessité pour tout Homme de se plonger régulièrement dans une expérience de nature. Dans son essai Michel Le Van Quyen rappelle que cette expérience de nature est tout autant essentielle pour le cerveau qu’elle ne l’est pour notre éveil à la cause environnementale et à l’enjeu de protéger la nature.

« Pourquoi les espaces naturels sont-ils si vitaux en cette période troublée ? La réponse est simple : la nature nous « ressource », elle « infuse en nous son énergie » et « suspend momentanément nos préoccupations et nos conflits intérieurs ». Elle nous procure des émotions profondes, qui évacuent le stress et augmentent le bien-être. »

«Notre environnement a brutalement changé, passant du vert au gris, mais pas notre cerveau. Il reste encore largement celui d’un chasseur-cueilleur des steppes verdoyantes de nos origines paléolithiques. »

On en parle avec

Michel Le Van Quyen, directeur de recherche à l’Inserm, et travaille au laboratoire d’imagerie biomédicale. (LIB)

Auteur de Cerveau et Nature, pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde (Flammarion Editions)

