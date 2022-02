Contrairement à un mythe tenace, ce ne sont ni Galilée ni Christophe Colomb qui ont découvert la rotondité du globe terrestre. Et au Moyen Âge, personne ne croyait que la Terre était plate. Alors à qui doit-on cette rumeur, et pourquoi perdure-t-elle aujourd'hui ?

La Terre est ronde depuis 2500 ans © Getty / Comstock

C'est un mythe enseigné depuis des décennies dans les écoles primaires : au Moyen-Âge, période dépeinte comme obscurantiste au contraire de la rationalité des Lumières, on pensait que la Terre était plate.

Pourtant le débat était déjà clos durant l'Antiquité

Le philosophe Aristote en avait eu l'intuition dans son "Traité du Ciel", le mathématicien Eratosthène l'avait démontré à l'aide d'un gnomon, l'astronome Ptolémée l'avait confirmé dans son ouvrage de géographie. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, si l'Amérique n'a pas encore été "découverte" par l'Occident, le savoir est stabilisé : la Terre est une sphère. On ne sait pas encore ce qui se trouve à l'antipode, on doute que cette éventuelle antipode soit habitée, mais les milieux savants n'en doutent pas : la Terre est ronde.

Ce sont les Lumières qui mettent au point le mythe d'une Terre pensée comme plate au Moyen-Âge

Dans une époque qui célèbre la rationalité et rejette le cléricalisme et l'Ancien Régime, Voltaire dépeint un Moyen-Âge rétrograde, où une Église toute puissante enseigne que la Terre est plate. Face à l'Église, les figures de Galilée et de Christophe Colomb sont instrumentalisées.

On imagine le premier brûlé sur le bûcher pour avoir démontré que la Terre était ronde (alors qu'il a subi un procès pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil) et on dépeint le second en humble "fils de serf" opposant à l'Église sa sagesse populaire.

Deux siècles plus tard, si ce mythe a disparu des ouvrages d'histoire, il survit, comme un savoir clandestin.

Extrait de l'émission :

Violaine Giacomotto-Charra : "Dans les années de 2000 à 2010, on enseignait la mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène. En fin d'année on abordait les questions de la gravité avec Galilée puis Newton. Et à ce moment-là, les élèves disaient : "C'est bien Galilée qui a prouvé que la Terre est plate !" Non, même si une ministre, Marlène Schiappa, l'a dit récemment à l'antenne de RMC. Ce ne sont pas leurs enseignants qui leur transmettent des idées erronées, mais on a trouvé des savoirs parallèles, infiltrés. On a trouvé des exercices de livres de grammaire de l'école primaire avec des phrases comme "Au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate."...

, qui enseigne l'histoire des savoirs à l'Université Bordeaux-Montaigne. Sylvie Nony, chercheuse en histoire et philosophie des sciences, rattachée au Laboratoire Sphère (Paris-Diderot), ont enquêté pour comprendre les racines et le succès du mythe. Elles ont publié "La Terre plate. Généalogie d'une idée fausse" aux éditions Les Belles Lettres.