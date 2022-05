Pourquoi est-il important de se relier à l’ensemble du vivant et comment s'y prendre ? Pour répondre à ces questions, la journaliste Anne-Sophie Novel a mené une grande enquête auprès d'experts de la biodiversité.

Comment renouer avec le vivant ? © Getty / Sarayut Thaneerat / EyeEm

Que ce soit dans notre société, en politique ou dans les médias, le vivant est souvent traité comme un non-sujet. Il s’agit même du grand oublié de cette campagne présidentielle, et pourtant : loin de se résumer aux petites fleurs et aux oiseaux, notre rapport à la nature doit être cultivé comme un outil puissant d’action politique.

Mais comment comprendre ces enjeux alors qu’on y met de moins en moins les pieds ? Comment sensibiliser sans moraliser sur notre responsabilité ? Comment comprendre, sensiblement, la nécessité de respecter et défendre nos voisins non humains ?

Voilà quelques-unes des questions qui ont guidée Anne Sophie Novel durant l'Enquête sauvage qu’elle a menée pendant 18 mois et qui vient d’être publiée aux éditions La Salamandre.

Partie au contact d’actrices et d’acteurs de la reconnexion au vivant, elle nous embarque dans son cheminement et explique que se relier à l’ensemble du vivant peut non seulement nous réserver de belles découvertes, mais aussi transformer notre vie et devenir plus largement un vrai projet de société.