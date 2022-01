Quels sont les réels impacts humains, sociaux, sanitaires et environnementaux de l’activité minière ?

Les ravages de l’exploitation minière : une réalité méconnue © Getty / bim

Contrairement aux idées reçues, les techniques d’exploitation et de traitement les plus utilisées dans les mines n’ont pas évolué depuis plus d’un siècle.

Dans un rapport d’enquête très documenté publié le 16 novembre 2021, les géologues et les ingénieurs miniers de l’association SystExt dénoncent la réalité de l’extraction minière.

Méconnue et opaque, l’industrie minière opère en toute impunité en détruisant des écosystèmes de façon irréversible et en mettant en danger des populations entières...

Face à une demande croissante en métaux dans notre société, quelles perspectives pour cette industrie prédatrice et dangereuse ?

On fait le point avec nos deux invitées, Aurore Stephant ingénieure géologue minier (Systext) et Celia Izoard journaliste et essayiste sur les questions des nouvelles technologies et de l’énergie.