Au temps des dinosaures, il y avait aussi de spectaculaires reptiles marins, des prédateurs géants appelés mosasaures, ichtyosaures ou plésiosaures. Et ces grosses bestioles des mers ne sont pas des dinosaures !

La mer au temps des dinosaures, ça ressemblait à quoi exactement ? Ici un plesiosaurus au temps du Jurassique © AFP / MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les paléontologues Nathalie Bardet et Alexandra Houssaye ont co –écrit « La mer au temps des dinosaures » Ed Belin , avec Stéphane Jouve, Peggy Vincent , livre illustré par Alain Bénéteau pour raconter les reptiles marins du Mésozoique.

Les stars de ce livre ne sont pas des dinosaures mais plutôt des reptiles marins du Mésozoïque, des animaux tout aussi fascinants, que beaucoup appellent à tort les « dinosaures marins ". L’ère mésozoïque, dont le nom vient du grec meso, « milieu », et zôon, « être vivant », a débuté il y a 252 Million d’années et s’est achevée voilà 66 Ma. Elle s’étend donc sur 186 Ma au cours desquels la planète et la vie ont subi de profonds changements. Elle est divisée en trois périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, elles-mêmes subdivisées en séries et étages. Cet ère est l'âge d'or des reptiles.

Parmi les reptiles marins les plus connus du grand public, les ichthyosaures, les plésiosaures et les mosasaures occupèrent souvent le sommet de la chaîne alimentaire. Ils sont emblématiques des reptiles marins mésozoïques. À leurs côtés, on trouve une kyrielle d’autres reptiles, parfois moins connus mais tout aussi surprenants. Certains appartiennent à des groupes qui n’ont plus de représentants dans la nature actuelle, d’autres au contraire sont encore présents aujourd’hui, mais sont bien différents de leurs parents du Mésozoïque : c’est le cas des crocodiles, des squamates et des tortues. Les reptiles marins du Mésozoïque correspondent à des animaux très variés tant du point de vue de leur anatomie et de leur taille que de leur mode de vie. Le retour à l’élément aquatique a été rendu possible grâce à de profondes modifications anatomiques et physiologiques qui ont permis à ces différents groupes de survivre en milieu marin et de maintenir leur compétitivité. Ces modifications concernent notamment l’hydrodynamisme, l’équilibre, la locomotion, la thermorégulation, la reproduction, la nutrition, la respiration.. Petits ou gigantesques, essentiellement carnivores, ces reptiles marins du Mésozoïque ont montré une immense palette adaptative, tant morphologique qu’écologique, que ne reflètent pas leurs représentants actuels.

Avec

Nathalie Bardet , paléontologue, spécialiste de reptiles marins mésozoïques et directrice de recherche CNRS au CR2P (Centre de recherche en paléontologie de Paris) et Muséum national d’histoire naturelle, Paris.

, paléontologue, spécialiste de reptiles marins mésozoïques et directrice de recherche CNRS au CR2P (Centre de recherche en paléontologie de Paris) et Muséum national d’histoire naturelle, Paris. Alexandra Houssaye, paléontologue au Muséum National d’Histoire Naturelle, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire MECADEV (mécanismes adaptatifs et évolution) au MNHN. Paléontologue de formation, elle est chercheuse en morphologie fonctionnelle et étudie les adaptations du squelette au cours de l’histoire évolutive des amniotes.

Réagir en laissant une note vocale

Mode d'emploi : téléchargez l'application (gratuite) France Inter si vous ne l'avez pas encore > allez à la page programmes > émission "La Terre au Carré > cliquez sur le bouton "laisser une note vocale". On vous demandera de vous identifier, puis d'enregistrer votre message (que vous pourrez écouter et/ou refaire avant de l'envoyer).