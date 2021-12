Alors que la chasse s’invite dans le débat présidentiel, comment cette pratique est-elle perçue par la société ?

Faut-il interdire la chasse le week-end ? © Getty / Maxim Kiselev\TASS

Pour ses opposants, c’est une pratique d’un autre temps, qui met en danger promeneurs et riverains. Pour ses défenseurs, c’est une composante essentielle de notre culture et un moyen de réguler la nature.

De plus en plus de voix s’élèvent pour signifier une opposition au loisir de chasse, notamment le dimanche.

Faut-il interdire la chasse le week end ? De façon plus générale, où en sont les Français avec la chasse ?

Au-delà de la sécurité, les tensions autour de la chasse racontent aussi l’évolution d’une société de plus en plus préoccupée par le bien-être animal et les enjeux écologiques.

Qui sont les chasseurs aujourd’hui en France ? Cette tradition a-t-elle de l’avenir ? La chasse doit-elle se transformer ?

En partenariat avec l'Obs - dossier La chasse- une querelle française.