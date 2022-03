Elise Thébault et Olivier Maigre sont bergers-éleveurs. Gérard Caussimont aide les bergers à bien vivre dans la zone ours et Mathieu Plagnet forme les futurs bergers. La Terre au Carré les rencontre à Tardets-Sorholus.

Dans les Pyrénées autour du métier de berger © Getty / Daniele Schneider

La Terre au Carré s'intéresse au métier de berger, de bergère et fait une halte aujourd'hui dans la ferme Bexka chez Elise Thébault et Olivier Maigre, bergers-éleveurs. C'est une ferme avec pleins d'animaux, des brebis laitières Manech tête noire, des ânes des Pyrénées, des Patou chiens de montagne, des dindons gascons, un troupeau de vache de race Aubrac, "que des races rustiques qui valorisent le territoire et qui entretiennent le paysage".

Mathieu Plagnet est coordinateur de la formation de berger vacher au Centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et il forme les futurs bergers qui devront vivre en estive en autonomie.

Gérard Caussimont est président bénévole de la Fiep, Le Fonds d´Intervention Eco-Pastoral (FIEP) Groupe Ours Pyrénées qui a pour but d´assurer le maintien de l´exploitation pastorale des milieux pyrénéens et de tous les éléments biologiques de l´écosystème pyrénéen.

La beauté de ce métier c’est l’aspect contemplatif, quoi qu’il arrive, le silence, la montagne et toute la faune autour.

Elise Thébault et Olivier Maigre sont bergers- éleveurs et se sont lancés dans ce métier il y a 18 ans, un métier qui est devenu depuis une passion et un engagement.. Elise était en quête d’une montagne et arrivait de Normandie et Olivier son compagnon, ornithologue , était très attaché aux Pyrénées, zone de passage d’oiseaux migrateurs. Chaque année, ils partent en estive dans le domaine de l'ours, qui est aussi la zone de pâturage estival de leurs brebis. Ils montent et vivent dans la cabane de Salistre à 1750 mètres d’altitude avec leurs animaux, leurs chiens Patou et ils y fabriquent du fromage de la marque Pe Descaous, programme lancé par le FIED, l'association que préside Gérard Caussimont qui milite pour la cohabitation entre l’ours et le berger."

Une formation théorique mais surtout sur le terrain en estive et dans les fermes pour devenir un berger aguerri. Mathieu Plagnet est Formateur, coordonnateur formation berger-vacher le centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Pour les futurs bergers il faut une bonne formation théorique mais surtout pratique sur : le comportement des animaux à garder, les maladies et les soins vétérinaires, le dressage des chiens Patou, la connaissance de la montagne, comment on gère l’effort lors des déplacements, comment on réagit quand il y a une chute, comment on s’oriente dans la montagne, la vie en estive dans la cabane en solitude, la botanique… La formation se fait sur le terrain en montagne et dans des fermes. Le parcours et la formation durent 18 mois pour obtenir un diplôme de berger-vacher. On peut avec ce titre professionnel être berger partout en France et c'est un diplôme de niveau Bac.

Pour que l´ours et le berger puissent vivre ensemble dans les Pyrénées

Le Fonds d´Intervention Eco-Pastoral (FIEP) Groupe Ours Pyrénées est présidé par Gérard Caussimont, bénévole depuis 1978. Le FIEP, Groupe Ours Pyrénées est une association de protection de la Nature à but non lucratif crée en 1975. Il a pour but d´assurer le maintien de l´exploitation pastorale des milieux pyrénéens et de tous les éléments biologiques de l´écosystème pyrénéen. Depuis sa création, le FIEP conduit son action selon son slogan : « Pour que l´ours et le berger puissent vivre ensemble dans les Pyrénées".

Son association œuvre pour la préservation de cet écosystème pyrénéen avec l’ours et le berger, car cet écosystème est le fruit de l’évolution naturelle et de la main de l’homme. Pour préserver la nature et l'ours, quoi de mieux que d'accompagner les bergers qui travaillent dans la zone ours en améliorant leurs conditions de vie et de travail avec des aides ( héliportages pour le transport du matériel et du fromage, radio téléphones pour briser l'isolement, clôtures électriques pour protéger les brebis, le soin des chiens Patou et également un programme fromage fermier de la marque PE DESCAOUS). Tous ces accompagnements ont permis une modernisation de la vie des bergers et des bergères.