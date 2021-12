Comment se porte "le monde du silence" ? Du commandant Cousteau à Jean Michel Cousteau et François Sarano, prise de conscience et réflexions sur l'avenir des océans.

Comment se portent nos océans ? © Getty / Csaba Tökölyi

Jean-Michel Cousteau et Francois Sarano ont plongé avec le Commandant Cousteau dans toutes les mers et, au fil des expéditions, ils se sont dévoués à la protection de l'environnement et à la valeur de la nature. Cette passion pour les océans commence très tôt pour ceux qui ont la chance de plonger dans ses profondeurs. Tout a commencé à l'âge de 7 ans pour Jean Michel Cousteau et François Sarano.

Dans son dernier livre "Sauvons nos océans", Jean Michel Cousteau, fils du Commandant Cousteau, relate son enfance avec son frère Philippe à Sanary-sur-Mer avec nostalgie : "Ma mère nous mis des palmes aux pieds et des lunettes sur le nez, tandis que mon père, le Commandant Cousteau, attachait les bouteilles d’air comprimé sur notre dos et posait le détendeur dans notre bouche. Comme j’aime à le dire, il nous poussa alors par-dessus bord, et nous devînmes d’un coup des plongeurs sous-marins. La fascination fut immédiate. Sous mes yeux, des poissons filaient en tous sens, des bancs de sardines se mouvaient à l’unisson et des cigales de mer nous observaient avec circonspection depuis leur abri rocheux. Ma vie en fut immédiatement et pour toujours transformée".

François Sarano, au même âge, raconte dans le livre d'entretien "Réconcilier les hommes avec la vie sauvage" co -écrit avec Coralie Schaub chez Actes Sud : "La première chose que j’ai vue chez ce poulpe, vers l’âge de sept ans, à travers le masque que mon père m’avait offert, c’est un regard, un regard qui trouble. Le poulpe a un œil doré avec une pupille fendue, noire, horizontale, qui vous invite à venir découvrir un monde merveilleux. Je ne dirais pas qu’il m’a invité à partir à l’aventure, car celle-ci, au sens de l’exploit physique, m’intéresse peu si elle n’aboutit pas à une rencontre. Si je fais de la plongée, de l’escalade, des voyages, c’est pour rencontrer quelqu’un, un animal, voire un paysage, ou encore pour me retrouver moi-même. L’objectif est là." C'est le début d'une grande aventure remplie d'expéditions.

Mais à l'époque, un commandant Cousteau pas très écolo. "A l'époque des premiers documentaires, personne ne se focalisait sur les aspects environnementaux. Lors du tournage du premier documentaire de son père, 'Le Monde du silence', son équipe et lui ont lancé de la dynamite dans l’eau rien que pour "répertorier" les poissons qui vivaient là en observant les cadavres flottant à la surface. C'est en poursuivant les expéditions sur la Calypso et l'Acyone, l'équipage commence à changer. "À mesure que nous documentions la dégradation croissante de l’environnement et ses impacts sur les écosystèmes et sur la vie humaine, notre point de vue sur la planète a évolué". C'était avant…

Aujourd'hui, nous savons. Ils plongent, racontent, défendent, alertent, agissent et s'engagent pour défendre "le monde du silence". Fondateur de Ocean Futures Society (USA), Jean-Michel Cousteau préside actuellement l'ONG Green Cross France et Territoires (France). Réalisateur de plus de quatre-vingts films, il est l’auteur de "Sauvons nos océans !" (Ed l’Archipel). François Sarano, lui, est océanographe, plongeur professionnel et le fondateur de l’association Longitude181. Il a été conseiller scientifique du commandant Cousteau et du réalisateur Jacques Perrin. Il est l’auteur des livres "Le retour de Moby Dick, ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes" et "Réconcilier les hommes avec la vie sauvage" co -écrit avec Coralie Schaub chez Actes Sud . Le 02 février 2022 sera publié "Au nom des requins" dans la collection Mondes Sauvages chez Actes Sud