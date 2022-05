C'est dans le Vercors côté Drôme sur le plateau de Font d'Urle que La Terre au Carré assiste à l'éveil du Printemps. L'occasion de découvrir la flore printanière, les paysages vertigineux du Vercors fait de roche calcaire façonnée par l'eau durant des millions d'années.

Le plateau de Font d'Urle, dans le Vercors côté Drôme © Radio France

Font d'Urle est un espace naturel sensible géré par le Département de la Drôme, si c'est un lieu connu pour son alpage c'est aussi un site géologique où l'on retrouve plusieurs formes spectaculaires liées à l'érosion du calcaire par l'eau. Scialet, lapiaze, doline, autant de manifestations de cette érosion du calcaire par l'eau. Le plateau de Font d'Urle est un modelé karstique, une dalle calcaire sculptée de crevasses faites par l'eau. La pluie a pour effet de dissoudre le calcaire à long termes.

Depuis le plateau de Font d'Urle situé à 1300m, la flore vernale (printanière) est en pleine explosion, dents de chien, crocus, jonquilles, renoncules, la flore de début de printemps est essentiellement bulbeuse. Cette flore de montagne fleurit à la fonte des dernières neiges. La floraison crée de grands tapis de couleurs vives, une stratégie de cette flore particulière qui doit rapidement fleurir, en rang serré pour attirer les insectes et se reproduire le plus vite possible pour la saison prochaine.

Le botaniste Luc Garraud, spécialiste de la flore de la Drôme © Radio France

Fleurs de printemps du plateau de Font d'Urle © Radio France

Le Vercors est aussi un vaste massif préalpin calcaire riche en sites archéologiques, plus d’une vingtaine de sites ont été recensés ou fouillés, depuis les contreforts du Vercors jusqu’aux hauts plateau. Il faut attendre 13 000 ans avant notre ère pour voir les magdaléniens remonter en montagne, jamais au-dessus de 1000 m d’altitude pour une chasse spécifique, la chasse à la marmotte. Le climat se réchauffe progressivement vers 10 000 ans avant notre ère, les magdaléniens évoluent vers d’autres cultures nouvelles. La forêt se met en place et ces chasseurs vont s’adapter à un mode de de vie différent, saisonnier, la forêt occupe tout l’espace c’est une foret pré-primaire jusqu’à 1600 m. Les mésolithiques sont des chasseurs très malins adaptés à l’environnement et à la montagne. Ce sont des gens qui occupent des zones de piémont en hiver, des altitudes assez basses 500/600 m et remontent vers leur terrain de chasse, pour gagner des zones ouvertes, et atteindre des pelouses d’altitudes à perte de vue pour sortir de l’univers forestier. Le silex, la première ressource de taille Les nodules de silex intercalés dans les couches de calcaire ont été exploités par les premiers habitants temporaires du Vercors il y a 250 000 ans.

On en parle avec

Luc Garraud, spécialiste de la flore de la Drôme et botaniste au conservatoire national botanique alpin auteur de Flore de la Drôme - Atlas écologique et floristique (ed. Conservatoire botanique national)

Regis Picavet, archéologue préhistorien spécialisé dans la période du Mésolithique, co-créateur de la Sté. d’archéologie préventive Paleotime et président de l’association pour la valorisation et la diffusion de la préhistoire alpine.

Véronique Thiéry, guide naturaliste à l’association Mille Traces

Pierre Eymard Biron, géologue et ancien conservateur de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors