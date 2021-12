Au début de la pandémie, une équipe de chercheurs — mathématiciens, hydrologues, virologues... — se sont associés avec un projet : suivre l'évolution de l'épidémie dans les eaux usées.

Ils traquent le Sars-CoV-2 dans les eaux usées © Getty / Andrii Medvediuk / EyeEm

Chaque jour, les Parisiens consomment 600000 m3 d’eau potable (deux fois la tour Montparnasse).

Une fois renvoyées vers les égouts, elles sont traitées méthodiquement. Filtres de sable, chlore, ultraviolets... L'idée est d'empêcher les bactéries de se développer.

Le consortium Obépine, créé au printemps 2020, réunit des chercheurs et des chercheuses en virologie médicale, microbiologie de l'environnement, mathématiques appliquées, hydrologie, et infectiologie, ayant pour ambition de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en quantifiant le génome du Sars-CoV-2 et ses variants dans les eaux usées de 200 stations d'épuration. Ces 200 stations d’épuration ont été sélectionnées par des statisticien•nes pour qu’elles donnent un bon aperçu de la dynamique de l’épidémie sur le territoire.

Si ce dispositif a fait ses preuves, les pouvoirs publics tardent à s'en emparer. En janvier 2021, le Conseil de Défense s'était appuyé sur les relevés de traces de Sars-CoV-2 dans les eaux usées pour justifier leur décision de ne pas reconfiner le pays, alors que la France était submergé par le nouveau variant britannique dit alpha. Mais depuis, les eaux usées semblent largement ignorées.

Leur analyse permet pourtant une cartographie dynamique de l'épidémie, plus efficace et moins cher qu'une campagne massive de test, et pourrait aussi permettre d'avoir une vue d'ensemble plus nettes de bien d'autres épidémies...

On en parle avec :