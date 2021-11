En s'interrogeant sur le sens de l'histoire de l'univers l'astrophysicien David Elbaz questionne l'existence d'un principe physique qui explique l'organisation de la matière en formes structurées.

Peut-on considérer que l'univers a lui aussi sa propre histoire ? Ici la galaxie spirale d'Andromède, située à près de 2,5 millions d'années-lumière du Soleil. © Getty / Paschalis Bartzoudis

Nous avons tous déjà cassé un verre mais qui, parmi nous, peut se vanter d’avoir vu des morceaux de verre s’assembler pour former un verre ? Cela semble impossible. Pourtant, c’est ce que fait l’univers depuis 13,8 milliards d’années…

L’univers a un sens et ce sens n’est pas d’aller vers toujours plus de désordre, comme on l’entend parfois dire. Comme l’eau s’écoule toujours de haut en bas le long d’une pente, en suivant un cours qui relève du hasard, l’univers suit une logique révélée par nos puissants télescopes.

Comment expliquer l'organisation de la matière dans l'univers ?

Les défis planétaires posés à l’humanité prennent un autre sens quand ils sont mis en perspective dans le cours de l’histoire de l’univers, qui parle aussi de ceux qui l’observent...

Pourquoi l'univers est-il si beau ?

Est-il vrai que "l’univers aurait pu ne pas être beau", comme s’interroge l’académicien François Cheng ?

Pour David Elbaz, c'est grâce à la lumière que la matière s’organise depuis le Big Bang, des premiers atomes jusqu’à la vie, en passant par les étoiles et les galaxies.

C'est l'hypothèse avancée dans son essai La plus belle ruse de la lumière, publié chez Odile Jacob :