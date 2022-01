Quels sont les effets du changement climatique déjà observés sur la vigne ? Comment le secteur de la viticulture peut-il s'adapter ?

Vin et changement climatique © Getty / WALTER ZERLA

Le changement climatique est un enjeu majeur pour le secteur de la vigne et du vin. Ses effets sont déjà sensibles dans de nombreux vignobles et variables selon les régions : avancée de la date de vendanges, baisse de rendements, modification des caractéristiques des vins (tanins, l'acidité et taux d'alcool…)

Avec l’augmentation des températures, la floraison se fait plus tôt dans les vignes, ce qui peut s’avérer problématique en cas de gel. Mais si la chaleur est l’un des principaux problèmes, c’est le manque d’eau qui va le plus impacter les vignobles…

Pour notre pays qui est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de vin au monde, l’enjeu est de taille.

Des scientifiques français de l’Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) ont réalisé une étude visant à faire un état des lieux des conséquences de ce changement climatique sur le vin. Ils ont également proposé des solutions envisageables pour sauver les vignobles.

On en parle avec nos deux invitées, Nathalie Ollat directrice de recherche dans l'unité Écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne (EGFV - INRAE), à Bordeaux, et Gaëlle Reynou-Gravier, vigneronne au Domaine de Perreau (Dordogne).