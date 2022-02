Les autorités sanitaires mondiales alertent depuis plusieurs années sur une situation inquiétante : des bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux médicaments. Ce phénomène, accéléré par une consommation excessive d’antibiotiques, représente une menace mondiale sur notre santé.

L'antibiorésistance : quand les bactéries nous défient © Getty / miodrag ignjatovic

Qu'est-ce que la résistance aux antibiotiques ou antibiorésistance ?

La capacité d’un micro-organisme à résister aux effets des antibiotiques. S’il existe une résistance naturelle de certaines bactéries face aux antibiotiques, la résistance acquise au fil du temps du fait d’une mauvaise utilisation est plus préoccupante.

Une [étude publiée dans The Lancet fin janvier](Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis - The Lancet ) révèle qu’1,2 million de personnes sont mortes en 2019 d’infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, ce qui représente davantage de décès que ceux causés par le sida ou le paludisme.

Des résultats qui confirment que la résistance aux antibiotiques «est une menace mondiale pour la santé», surtout dans les pays à revenu faible et intermédiaire, mais les pays riches ne sont pas non plus épargnés.

D’où vient la résistance aux antibiotiques ?

Paradoxalement c'est l’efficacité des antibiotiques qui a poussé à l’utilisation excessive et souvent inadaptée de ceux-ci en santé humaine et animale.

Comment lutter contre ce phénomène ?

Relier santé animale, humaine et environnement est particulièrement intéressant pour les antibiotiques.

C'est l'objectif de l’approche « One Health » commence par la reconnaissance de l’interdépendance du bien-être des populations humaines avec celui des êtres vivants et des écosystèmes qui les entourent

Un Plan prioritaire de recherche sur l'antibiorésistance a été lancé, piloté par l'INSERM.

Il permettra entre autres de développé le projet PROMISE lancé en novembre 2021, qui réunit les principaux acteurs impliqués dans la lutte contre l’antibiorésistance en France (22réseaux professionnels et 42 unités de recherche universitaire) au sein d’un grand méta-réseau One Health.

Dossier INSERM sur la résistance aux antibiotiques.