Aujourd’hui la grande intelligence des corbeaux est reconnue par les scientifiques, qu’ils soient spécialistes d’ornithologie, d’éthologie, de psychologie animale ou de neurosciences. Cela permettra-t-il à l'oiseau de redorer enfin son image ?

L'intelligence du corbeau © Getty / Jacques Julien

Oiseau noir, célébré par toutes les mythologies, le corbeau est violemment rejeté par le christianisme. Il devient l'oiseau de mauvais augure, affublé de tous les vices. Une symbolique négative qui perdure jusqu'à l'époque moderne…

De nos jours, cependant, le corbeau semble prendre sa revanche : des recherches récentes en éthologie montrent ses étonnantes capacités cognitives, mais aussi une vie sociale développée et complexe.

Comment les représentations de cet animal ont-elles évoluées au cours du temps? Et, que savons-nous réellement de son intelligence?

Après le loup et le taureau, l'historien Michel Pastoureau, spécialiste des couleurs et des animaux, étudie le corbeau et son histoire culturelle. Il publie "Le Corbeau. Une histoire culturelle" (Seuil, 2021).

Valérie Dufour, chercheuse en éthologie et évolution à Strasbourg évoque les récents travaux sur l'intelligence des corvidés.