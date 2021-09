50 ans après sa création quelles ont été les grandes actions de Greenpeace au niveau mondial ? De la lutte contre le nucléaire au combat contre le changement climatique, les modes d’action ont-ils évolué ? Quel avenir de l’activisme façon Greenpeace ?

L'activisme à la sauce Greenpeace © Maxppp / Sven Hoppe

Il y a 50 ans, au large de l’Alaska, des militantes et militants lançaient leur première action pour la protection de l’environnement et la promotion de la paix sous la bannière de Greenpeace.

L'ONG a ensuite progressivement élargi son combat : lutte contre le changement climatique, contre la pollution par les produits toxiques, protection des forêts, dénonciation des OGM et des pesticides, promotion des énergies renouvelables et de l’agriculture écologique, arrêt de la chasse à la baleine, lutte contre les déversements toxiques, protection de l’Antarctique… les terrains de lutte sont aujourd’hui nombreux et variés.

La méthode Greenpeace pour faire bouger les choses :

Enquêter, analyser, dénicher les scandales

Dialoguer et proposer des solutions

Dénoncer, informer, mobiliser

Passer à l’action

A l’occasion de l’anniversaire de Greenpeace on revient sur 50 ans de mobilisations et d’activisme avec nos invités.