La Terre au Carré vous propose la rediffusion du portrait de l'astrobiologiste Nathalie Cabrol

Le volcan Licancabu dans les Andes, surplombé par la Lune © Getty / Ignacio Palacios

La Terre au Carré propose de réécouter A la recherche des origines de la vie, avec le portrait de Nathalie Cabrol astrobiologiste et directrice du Centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI et auteure de "Voyage aux frontières de la vie" (Seuil).

Elle a cinq ans lorsqu'elle regarde le premier homme poser le pied sur la Lune. Pointant du doigt l’écran de télévision, elle dit à sa mère que c’est ce qu’elle veut faire. Quand on la questionne sur sa vocation, elle répond qu’elle n’a jamais rien voulu faire d’autre. Aujourd'hui, après avoir participé à la mission Mars Exploration Rover de la NASA, elle dirige le Centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis, une organisation scientifique à but non lucratif qui cherche à comprendre et expliquer l'origine de la vie dans l'univers et l’évolution de l’intelligence. Mais elle est aussi une exploratrice des milieux extrêmes terrestres qu’elle étudie comme analogues à Mars au début de son histoire. Dirigeant des expéditions scientifiques de haute altitude dans les Andes, elle plonge dans des lacs comme celui du volcan Licancabur à près de 6 000 mètres pour comprendre si la vie a pu apparaître sur Mars et y laisser des traces. À travers ses expéditions, elle tente de répondre à des questions qui nous habitent tous :

Y a-t-il une vie au-delà de la Terre ?

Qu’est-ce que la vie ?

Mais si son regard tourné est vers les étoiles, cela ne l'empêche pas de considérer le changement climatique comme une priorité de sa recherche.