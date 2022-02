Ce lundi 28 février, le rapport du groupe II du Giec est publié et se concentre sur les impacts du réchauffement climatique et la façon de s'y préparer car la situation s'est aggravée...

Le rapport du groupe II du GIEC sort ce lundi 28 février 2022. © AFP / Sandrine Marty / Hans Lucas

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publie ce lundi 28 février 2022 le deuxième volet de son 6e rapport d’évaluation (AR6-WG2). Après la synthèse du groupe de travail n°1 consacrée aux sciences du climat, publiée le 9 août 2021, celle du groupe de travail n°2 porte sur les impacts, l’adaptation et la vulnérabilité. Sa rédaction a impliqué 270 auteurs principaux, coordinateurs et éditeurs de toutes nationalités et de divers domaines, parmi lesquels huit scientifiques travaillant en France. Le groupe II travaille sur la vulnérabilité des sociétés humaines, des écosystèmes et des systèmes socio-économiques face à la dérive climatique, sur les conséquences du changement climatique, et les options d’adaptation car hélas, les impacts du changement climatique sont manifestes dans la plupart des écosystèmes, des hydrosystèmes et des sociétés humaines.

Le sixième Rapport d’évaluation. Au cours de ce cycle, le Groupe d’experts a établi à ce jour trois rapports spéciaux et un rapport méthodologique sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Il travaille actuellement au sixième Rapport d’évaluation. À sa quarante-troisième session, en avril 2016, le GIEC est convenu que le rapport de synthèse afférent au sixième Rapport d’évaluation serait achevé en 2022, à temps pour le premier bilan mondial prévu au titre de la CCNUCC. Il s’agira pour les pays d’évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser leur objectif qui est de contenir le réchauffement mondial bien en deçà de 2 °C, tout en poursuivant l’action menée pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C.

Avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue , chercheuse en sciences du climat à l’université Paris Saclay directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe nᵒ 1 du GIEC depuis 2015 et Virginie Duvat, professeure de géographie côtière à La Rochelle Université, mène ses recherches au laboratoire Littoral, environnement et sociétés (CNRS/La Rochelle Université). Elle est spécialiste des risques côtiers (érosions, submersions), des impacts du changement climatique, et des politiques d’adaptation dans les petites îles tropicales, dont les territoires d’Outre-mer insulaires français. Elle a participé en tant que co-autrice principale aux travaux du groupe de travail n°2 du GIEC et participe depuis deux cycles au chapitre Small islands du GIEC

Notes vocales et des questions sur le Giec autour du 6eme rapport d'évaluation ?