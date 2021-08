Il n’y a plus aucun doute : le changement climatique s’accélère et s’intensifie, et l'impact de l'homme est sans équivoque. C'est ce que confirme le GIEC dans son rapport publié le 9 août dernier. Décryptage des points saillants et des réactions suscitées par cette nouvelle publication.

Les experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ont rendu le premier volet de leur sixième rapport, dont la publication s’achèvera en 2022.

Parmi les nouveautés : un chapitre entier consacré aux événements extrêmes, clairement attribués au changement climatique. Autre nouveauté : des évaluations régionales, qui permettent de valider scientifiquement l'accroissement des vagues de chaleur dans presque toutes les régions du globe.

A moins de réductions immédiates, rapides et massives des émissions de gaz à effet de serre, la limitation du réchauffement aux alentours de 1,5 °C, ou même à 2 °C, sera hors de portée.

Qu'y a-t-il exactement dans ce nouveau rapport du GIEC? Comment a-t-il été perçu? Peut-on encore agir pour limiter cette évolution du changement climatique?

« Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toute décennie depuis 1850 » (résumé pour les décideurs)

Avec :

Avec Sophie Szopa, chimiste de l’atmosphère, directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, experte auprès du GIEC (groupe 1)

chimiste de l’atmosphère, directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, experte auprès du GIEC (groupe 1) Laurent Bopp, climatologue et océanographe - expert auprès du GIEC (groupe

