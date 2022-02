Quelle est la réalité de l’agriculture urbaine aujourd'hui? Peut-elle être une piste pour le monde d’après ?

Un jardin-potager partagé en ville © Getty / Compassionate Eye Foundation/Natasha Alipour Faridani

L’agriculture urbaine connaît un regain d’intérêt qui s’inscrit dans la prise de conscience des limites et de la vulnérabilité de nos systèmes agricoles traditionnels. Dans les friches des quartiers populaires, les jardins partagés des centres-villes et les potagers en lutte, elle permet de produire, de résister et d’habiter autrement.

A quoi correspond cette pratique aujourd'hui ?

On pense souvent que l’agriculture urbaine est une pratique de bobos qui consomment bio et votent écolo. Mais qui sont ceux qui labourent la terre en ville ?

Comment cette agriculture s’adapte-t-elle aux contraintes de la ville ?

Dans le cadre de ses travaux en géographie sociale, Flaminia Paddeu enquête depuis 2010 sur les manières de reprendre et de cultiver la terre dans les grandes métropoles.

Elle a mené une enquête au long cours dans le Grand Paris, à New York et à Détroit, sur les efforts collectifs d’associations et d’individus pour reprendre et cultiver la terre dans les métropoles. Elle raconte les alliances et des conflits qui se nouent autour de ce qu’elle appelle « le retour de l’agriculture dans les ruines du capitalisme urbain ».

Dans l’imaginaire collectif, l’agriculture urbaine est associée aux jardins partagés fréquentés par les classes moyennes et supérieures, voire à l’agriculture high-tech sur les toits des immeubles. Mais en allant sur le terrain, on se rend compte qu’il y a une multitude de potagers informels, cachés aux confins d’une friche boisée ou entre des bâtiments.

