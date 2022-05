Au-delà de sa fonction biologique de préservation de la santé, l’alimentation nous relie à nous-même, aux autres et à la biosphère. Il est désormais nécessaire et indispensable de penser l’alimentation en termes écologiques et écosystémiques.

De l’assiette à la planète : repenser l’alimentation pour repenser la société © Getty / Jasmin Merdan

La façon de nous nourrir construit notre santé. Nos modes de production agricole façonnent nos paysages et définissent notre place dans la nature.

L’alimentation, qui se situe au carrefour d’une diversité d’enjeux individuels, sociétaux et planétaires s’apparente à un « fait humain total ». C’est un phénomène qui touche la totalité des aspects de la vie. Pourtant, dans l’univers académique, l’alimentation a longtemps fait l’objet d’une approche segmentée, chaque discipline scientifique étudiant de façon privilégiée un aspect de l’alimentation à la lumière de son prisme particulier.

Parce que toutes les dimensions de l’alimentation sont reliées, l’approche écologique est intéressante pour comprendre les enjeux contemporains. La mission de la Chaire Unesco Alimentations du monde est précisément de décloisonner les savoirs sur l’alimentation pour aborder l’ensemble des enjeux.

Une telle approche permet de revisiter, parfois de façon inattendue, la question de l’alimentation durable et celle de la transformation de nos systèmes alimentaires.