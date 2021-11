Qu'est-ce qu'un arbre ? Que doit-on comprendre de ces végétaux dont la chimie et la structure sont si étrangères à la nôtre. Et si, pour mieux les pendre en considération, il fallait saisir cette altérité et passer par la voie du sensible.

Que doit-on comprendre des arbres, ces végétaux dont la chimie et la structure sont si étrangères à la nôtre ? © Getty / David Trood

J’ai voulu dire leur étrangeté, connue par les sciences…notre proximité par des anecdotes qui racontent cette place familière…

- Alexis Jenni, professeur agrégé de sciences naturelles et auteur de Parmi les arbres, essai de vie commune (Editions Actes Sud collection Mondes Sauvages).

Dans son livre, l'auteur propose une radiographie des arbres qu’il a rencontrés, racine, tronc, photosynthèse, architecture, tout est soigneusement décrit avec un langage élégant mêlant science et philosophie.

Nous sommes des non-voyants du vivant, tout particulièrement de l’arbre qui, sous notre regard pensant, disparaît aussitôt [...] Voyant enfin l’altérité de l’arbre comme miroir du monde, nous verrons enfin le monde lui-même

- Jacques Tassin, chercheur en écologie végétale (CIRAD) et auteur de Je crois aux arbres (Éditions Odile Jacob).

Ainsi Jacques Tassin invite à investir la sphère du sensible pour mieux renouer avec l'arbres et saisir la complexité du vivant.

Chaque auteur invite à la curiosité pour ce vivant végétal si loin et étranger à notre chimie, et pourtant essentiel à la vie et avec lequel nous cohabitons.

On retrouvera beaucoup de traits communs entre les deux livres, tels que l’aspect étranger de l’arbre, par rapport à notre propre forme de vie, le fait qu’ils incarnent le présent, qu’ils transmuent l’air, la lumière en matière…

