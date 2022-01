Quelles ont été les différentes extinctions traversées par notre planète ? Allons-nous vers une nouvelle extinction ?

Tyrannosaurus observant l'impact d'une météorite sur Terre © Getty / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Dans son dernier livre le romancier et agrégé de biologie Alexis Jenni raconte les cinq extinctions majeures que notre Terre a connues au cours des cinq cents derniers millions d'années.

Tour à tour, nous traversons ainsi les températures terrifiantes du Permien, nous rencontrons le Dunkleosteus, un poisson du Denovien, et nous découvrons le Protéozoïque cette période d'avant les animaux. Ce livre est aussi l'occasion de s'interroger sur notre évolution et enfin de s'émerveiller et de s'intéresser de près au monde vivant.

Avec

Alexis Jenni, romancier et agrégé de biologie, Cette planète n'est pas très sûre, Humensciences

Gilles Bœuf, biologiste spécialiste en physionomie environnementale, biodiversité et expert en océanologie. Ancien président du Museum d'Histoire Naturelle

