Un rapport du groupe de réflexion sur la transition énergétique "The Shift Project", propose un ensemble de mesures pour réduire l'empreinte carbone de nos voyages longue distance.

Longs voyages : comment réduire son empreinte carbone ? © Getty / Taro Hama @ e-kamakura

Vols professionnels en classe affaire, voyages touristiques au bout du monde... Qui dit longs voyages dit lourde empreinte carbone. Et si la flygskam, cette "honte de prendre l'avion", a pris de l'ampleur depuis 2018, compter sur une évolution spontanée des comportements individuels ne suffira pas.

Alors que faire ? C'est à cette question que tente de répondre le think tank "The Shift Project", dans son dernier rapport, consacré à la décarbonation de nos voyages longue distance. L'objectif de l'association est de proposer une trajectoire visant la neutralité carbone à l'horizon de 2050.

Il faut dire que la situation est critique. Chaque résident français réalise en moyenne 6,3 longs voyages (plus de 80 kilomètres à vol d'oiseau) chaque année, soit un total de 7620 kilomètres par personne. Et nos mobilités sont aujourd'hui extrêmement dépendantes du pétrole, et donc de contraintes géologiques et géopolitiques — ce que vient douloureusement nous rappeler la guerre en Ukraine. Et si l'électrification des voitures est vue comme une issue de secours, les experts nous rappellent que le véritable objectif doit être celui de la sobriété, alors que la production d'électricité en 2050 ne sera pas illimitée.

Priorité doit donc être donnée, selon les auteurs du rapport, à l'efficacité énergétique et à la sobriété.

Parmi les préconisations du rapport, l'accent est mis sur le train, avec le développement des lignes à grande vitesse et des trains de nuits, la mise en place de tarifs sociaux incitatifs, et la mise en place d'une nouvelle offre touristique pour un voyage plus résilient. Mais quelles mesures mettre en place pour ne pas seulement pénaliser les ménages les moins favorisés ? Faut-il définitivement arrêter de voyager à l'autre bout du monde ? Le train et ses contraintes peuvent-ils rivaliser face aux compagnies aériennes low cost ?

Pour en parler :

Béatrice Jarrige , cheffe de projet “Mobilités Longue distance” pour The Shift Project, économiste et spécialiste du ferroviaire.

, cheffe de projet “Mobilités Longue distance” pour The Shift Project, économiste et spécialiste du ferroviaire. Charles Collet, doctorant au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED), spécialiste des politiques publiques pour la maîtrise de la demande du trafic aérien.

