D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? et où allons-nous ? La génomique des populations nous aide à mieux comprendre l'épopée du peuple humain. Nous sommes le résultat de 200 000 ans d’adaptation biologique à notre milieu et le métissage a été un facilitateur de l’adaptation de l’Homme à son milieu.

Le peuple des humains © Getty / John Lund

► Une rediffusion du mardi 30 novembre 2021.

Au cœur de la réflexion sur ces questions existentielles qui caractérisent l’humanité, la génomique et la génétique des populations : « Cet ouvrage se veut une allégorie de la diversité humaine » écrit le chercheur Luis Quintana Murci dans son livre "Le peuple des humains" (Odile Jacob éditions).

« nous sommes tous, à différents degrés, des métis, puisque nos génomes sont faits de multitudes de segments d’ADN provenant de sources extrêmement variées. »

En 1953 la découverte de l’ADN et de la génétique vient révolutionner la connaissance du vivant. Cette découverte vient aussi mettre en lumière l’analyse des os, et de l’ADN de fossiles. 2001 voit naître la génomique, le séquençage du génome humain, ses 3 milliards de lettres ou nucléotides « portent toute information biologique qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres humains. » Ainsi la génomique embrasse l’étendue la plus totale de la diversité : « à l’échelle individuelle, le génome de chacun de nous est en effet une mosaïque de multiples génomes qui témoigne d’une histoire longue d’au moins 200 000 ans.»

La génomique de 2000 démontre que nos ancêtres génétiques sont multiples et diverses. Elle a permis aussi de découvrir de nouvelles espèces d’hominines disparues, comme l’homme de Denisova, avec qui les ancêtres des Asiatiques se seraient métissés, ainsi que certaines populations actuelles de la Papouasie Nouvelle Guinée (héritage denisovien entre 3,5 et 5%).Cette diversité, ce métissage, a des effets bénéfiques, parmi eux le fait de pouvoir mieux s’adapter aux nouveaux environnements rencontrés durant les périples à travers la planète (comme la capacité à résister au froid, mais aussi à survivre aux pathogènes).

Nos ancêtres auraient quitté l’Afrique il y a environ 60 000 ans pour peupler le reste de la planète. Il s’agit de la première grande migration de l’histoire humaine écrit Luis Quintana Murci. Et ce n’est que le début d’une longue épopée de migrations pour coloniser l’Europe, l’Asie et l’Australie il y a environ 50 000 ans, les Amériques il y a moins de 30 000 ans et les îles de l’Océanie lointaine il y a seulement 1000 ans. Le peuplement du Pacifique présente une singularité remarquable écrit Luis Quintana Murci, puisque cela a impliqué les premières grandes traversées maritimes de l’histoire de l’Homme. Les terres comme Sumatra, Java, et Borneo étaient pour la plupart visibles avec une distance d’environ 70 km (au pléistocène le niveau de la mer était inférieur de plus de 100m par rapport à aujourd'hui).

Concernant le Vanuatu, la Nouvelle Calédonie ou encore la Polynésie, les traversées allées au moins de 400 à des milliers de km. Dans cette épopée génomique, l'Homme s'est adapté aux conditions extrêmes. Les Bajau peuple situé entre les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie, tient 13 minutes en apnée. Ils passent 60% de leur journée à plonger à environ 60m de profondeur(conditions de stress physiologique extrême). Ils parviennent à tenir autant de temps grâce à une hypertrophie de la rate, l’organe se contracte en réponse à ‘l’apnée et fournit l’apport nécessaire d’oxygène par expulsion des globules rouges explique Luis Quintana Murci.

On en parle avec

Lluis Quintana-Murci, professeur au collège de France et Institut Pasteur

Auteur de « Le peuple des humains, sur les traces génétiques des migrations métissages et adaptations » Odile Jacob.

Raphaëlle Chaix, chercheuse au CNRS en anthropologie génétique