Andromède est la seule galaxie visible à l'œil nu depuis l'hémisphère Nord. C'est aussi la galaxie la plus proche de la nôtre, la Voie Lactée. Que sait-on de cette galaxie en spirale, nommée M31, notre plus proche voisine ?

Andromède © Getty / Zhihong Zhuo

La galaxie d'Andromède se trouve à 2,5 millions d'années lumières et aurait moins de 3 milliards d'années. Jusqu'à récemment, on pensait que c'était une jumelle de notre galaxie, la Voie Lactée, mais il n'en n'est rien. Au sein d'une galaxie, on retrouve des courants d'étoiles, ces courants d'étoiles sont plutôt stables dans la Voie Lactée, alors qu'au sein d'Andromède, les scientifiques ont repéré des étoiles agitées, qui ne vont pas toutes dans le même sens de rotation. Ce désordre s'expliquerait par une récente collision avec une autre galaxie, une collision qui remonterait à 3 milliards d'années, alors même que notre planète Terre était déjà formée. La dernière collision de notre Galaxie, remonterait, elle, à 10 milliards d'années.

Si ces deux galaxies ont une forme de spirale, il ne se passe donc pas tout à fait la même chose au cœur de ces dernières.

Enfin, qu'en est-il des relations entre notre Galaxie et Andromède ? Elles pourraient être amenées à entrer en collision dans quelques milliards d'années, la date est incertaine. Mais c'est ainsi que les galaxies grossissent et deviennent des géantes, en s'avalant les unes les autres.

On en parle avec

Françoise Combes, professeure au Collège de France titulaire de la chaire galaxie et cosmologie et chercheur à l’Observatoire de Paris

François Hammer, Astronome à l'Observatoire de Paris et spécialistes des galaxies, membre du laboratoire Galaxie Etoiles Physique Instrumentation (GEPI)

