Anne Larigauderie est la secrétaire exécutive de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques mise en place par les Nations Unies pour préserver la biodiversité. Comment mieux préserver la biodiversité ?

Avant de devenir secrétaire exécutive de l'IPBES, Anne Larigauderie était biologiste moléculaire végétale. Souhaitant élargir son champ de recherche elle est mue par la volonté de donner du poids aux sciences pour mieux orienter les politiques.

Le but étant de rendre plus accessible la connaissances et les sciences pour guider les décisions politiques dans le cadre de la protection de l'environnement.

Qu’est-ce que l’IPBES ?

L'IPBES est une plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, elle est ce qu'est le GIEC pour la biodiversité. Plus récente, puisqu'elle date de 2012, cette plateforme a pour but de synthétiser et de rendre accessibles des connaissances actuelles sur la biodiversité pour rendre possible des décisions politiques en faveur de la biodiversité.

Les scientifiques sont nommés par les pays du monde entier et tout le monde participe au même niveau, les pays en voie de développement ont des financements pour participer aux réunions au même titre que les autres pays.

Comment sensibiliser les décideurs politiques à la biodiversité ? Comment atteindre les objectifs qui seront fixés par la COP15 pour 2030 ?

Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l’IPBES

