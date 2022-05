27 espèces humaines ont été recensées. Et si nous regardions l'histoire des origines de l'humanité non plus sous le prisme de la lignée, mais sous celui d'une histoire buissonnante, qui implique que plusieurs espèces d'hominines co-existaient.

Signes de main dans la grotte de Pinturas River, Patagonie, Argentine © Getty / Glowimages

Cette diversité montre que les différents groupes ne se sont pas simplement succédés mais bien qu’ils ont largement coexistés. Ainsi le paléoanthropologue Antoine Balzeau raconte dans son dernier livre "Brève histoire des origines de l'humanité" (ed Tallandier) que sur une période faste de notre préhistoire très récente, qui s’étend entre environ 150 000 et 50 000 ans, plusieurs formes humaines co-existaient, Homo sapiens, neanderthalensis, erectus, floresiensis, luzonensis, les Dénisoviens et peut-être d’autres.

En l'état des connaissances et des fossiles découverts, l'histoire humaine est faite de plusieurs espèces, nous avons donc affaire à une histoire buissonnante écrit Antoine Balzeau.

Le point commun à l’ensemble du groupe des hominines est la bipédie et tous les caractères anatomiques impliquant toutes les parties du corps qui en découlent.

Comment différencie-t-on Homo sapiens des autres hominines ? Et comment savoir quelles sont les nouvelles espèces humaines ?

On en parle avec

Antoine Balzeau, paléoanthropologue au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle, auteur de « Brève histoire des origines de l’humanité » Tallandier ed.