Parmi 536 espèces de requins, nous avons tendance à généraliser l'espèce à l'impressionnant requin blanc. Le plongeur François Sarano s'attèle à déconstruire les mythes autour de cet animal fascinant, dont chaque individu est unique.

Requins dans les récifs des Caraïbes © Getty / Todd Bretl

► Rediffusion de l'émission du 8 mars 2022.

Tout un imaginaire s’est construit autour du requin, des livres et des œuvres ont longtemps participé à entretenir l’effroi auprès de cet animal, 1956, succès phénoménal du film Le Monde du silence, 1975 Les Dents de la mer de Spielberg.

Dans son ouvrage le plongeur et océanographe François Sarano propose un récit scientifique enchâssé de souvenirs d’expéditions afin de déconstruire les a priori et la mauvaise réputation que l’on a façonnée autour des requins. Il se présente volontiers comme l’ambassadeur des requins « je me rêvais requin…j’étais submergé par le désir profond de parler au nom des requins…J’avais envie de hurler la paix qu’ils procurent. ».

Mais qui sont vraiment les requins ? Ce ne sont pas des poissons, ils ont un squelette cartilagineux qui fait d’eux des chondrichtyens (à la différence les poissons qui ont des arêtes). Leur peau n’est pas recouverte d’écailles, mais de millions de dents microscopiques, constitués d’une pulpe et de dentine protégées par un revêtement d’émail. Chez les chondrichtyens on compte 1 199 espèces dont 536 requins, 611 raies et 52 chimères. Les requins sont donc plus proches des raies que des poissons ! Les requins sont partout ! ils colonisent tous les milieux, de l’Arctique à l’Antarctique, de la surface des abysses et jusque dans les fleuves et les lacs.

Les requins ont leur Umwelt, leur univers écrit François Sarano « En plus des cinq sens que nous avons développés, les requins en possèdent un sixième : l’électroréception… et c’est la synergie de ces sens qui offre au requin un monde différent. »

- Écrit-il en nous invitant à trouver un terrain diplomatique avec ces animaux.

38 000 000 de requins sont massacrés chaque année pour leurs ailerons. Comment parvenir à protéger ces animaux malgré leur mauvaise réputation ?

On en parle avec François Sarano, océanographe, plongeur et fondateur de Longitude 181 et auteur de « Au nom des requins » chez Actes Sud.