Activiste pour la justice sociale et climatique, Camille Étienne se bat pour alerter sur l'urgence écologique. On dit souvent qu'elle est le porte-parole de cette "génération Climat". Mais la lutte climatique est-elle une histoire de génération ?

Camille Etienne © Radio France / Mathieu Vidard

► Une rediffusion du mercredi 17 novembre 2021.

Depuis la sortie de sa vidéo "Réveillons-nous" aux millions de vues en mai 2020, Camille Etienne est devenue porte-parole d’une nouvelle génération engagée face à l’urgence climatique.

À 23 ans, elle rencontre aujourd’hui, des dirigeants européens, des députés, des banquiers… afin de les alerter sur l’urgence climatique. En plus de l’activisme "classique", elle se consacre ainsi à la création artistique et à l’écriture de films, toujours pour alerter. Elle a créé le mouvement Avant l’orage qui travaille sur l’imaginaire, mêlant art et écologie.

Dans son mini-film "Génération", la militante appelle à la cohésion de ces courants de pensées et des modes de vie parfois divergents, dans un contexte d’urgence climatique.

Pour Camille Etienne, le fait de faire de l’écologie et du climat une question de rupture entre les générations est une impasse, une perte de temps. Plutôt que de perdre du temps en incompréhensions et tensions, il faut essayer de trouver des points de convergence.

Les différentes générations peuvent-elles s’accorder pour lutter ensemble sur le front de lutte climatique et de l’urgence écologique ?

Le hors-série L’écologie ou la mort de Socialter, dont Camille Etienne est rédactrice en chef, en kiosque jusqu'à fin janvier.