Les migrations sont une constante de notre humanité à travers les âges. Homo sapiens est sorti d’Afrique il y a 300 000 ans, et entre en Europe il y a 40 000 ans. Les migrations et les déplacements ont façonné l'humanité.

Migrations : une grande histoire de l’humanité © Getty / Klaus Vedfelt

Homo Migrans retrace l’épopée des migrations qui ont façonné notre humanité. Depuis la sortie d’Afrique d’Homo sapiens il y a 300 000 ans, puis son expansion vers l’Europe il y a 40 000 ans et dans le monde entier jusqu’à aujourd’hui, Homo Migrans démontre que les migrations sont une constante de notre humanité à travers les âges. Le Néolithique marque une première bascule dans la façon de se déplacer, car c’est l’avènement de l’agriculture et des sociétés sédentaires. S’il y eu des migrations forcées, comme l’esclavagisme, des migrations destructrices comme celle des européens sur les indiens d’Amérique, le déplacement et la migration définissent l’Homme et ne revêtent pas du phénomène nouveau. Et paradoxalement nous ne cessons de davantage nous sédentariser.

« Les migrations économiques ou politiques continueront, elles, tant qu’il y aura des guerres, des dictatures et des catastrophes climatiques. »

Pourquoi une espèce particulière de primates (parmi les 182 identifiées) a-t-elle envahi la planète?

On en parle avec

Jean-Paul Demoule, professeur de protohistoire européenne à l'université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et membre de l'Institut Universitaire de France, auteur de "Homo Migrans, de la sortie d’Afrique au grand confinement" (chez Payot).

Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique au Muséum national d'Histoire naturelle, autrice de "L’Odyssée des gènes" (chez Flammarion).