Depuis les années 90 le greewashing participe à empêcher changement écologique profond dans la société et dans tous les secteurs. Le greenwashing n'est pas seulement un verdissement de façade, il s'applique dans tous les domaines et a infusé dans nos sociétés industrielles.

En finir avec le Greenwashing © Getty / VICTOR de SCHWANBERG

Le greenwashing apparaît en réaction aux préoccupations écologiques qui se diffusent largement depuis les années 1960 et 1970. Dans un premier temps l’idée des grandes entreprises qui polluent étaient de discréditer la parole et les mouvements écologistes. Mais dans les années 80 cela ne suffisait plus, et ce fut l’essor de « l’écologisme d’entreprise ».

Le terme de greenwashing apparaît en 1987 et se popularise en 1991 dans un article du magazine états-uniens engagé Mother Jones.

Le greenwashing procède par trois façons de mal penser l’écologie, l’économisme, le solutionnisme technologique et la pensée en silo. Le greenwashing permet d’exclure l’écologie politique du débat sérieux et de faire du business as usual.

Greenwashing, Manuel Pour Depolluer Le Debat Public nous apprend que le greenwashing n’est pas un vain concept de communication, né parallèlement aux enjeux liés à l’écologie, il n’est pas seulement le nom du « verdissement », son application va bien au-delà, elle est une nécessité et la constitutive des sociétés industrielles pour détourner de la réalité écologique. Il est systémique et généralisé.

Ce livre décrypte toutes les questions que l’on se pose autour des verrous qui préexistent depuis les années 70 (date de l’émergence des préoccupations environnementales) et qui existent encore aujourd’hui, empêchant de s’emparer de façon pertinente des questions écologiques et environnementales. Si le greenwashing a pour vertu de masquer les impacts réels de nos sociétés sur l’environnement, les auteurs de ce livre font l’exercice de démasquer les rouages qui bloquent les changements écologiques profonds de notre société.

On en parle avec

Guillaume Carbou, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l’Université de Bordeaux, co-auteur de Greenwashing. Manuel Pour Depolluer Le Debat Public, Seuil

Laure Teuillères, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès, co-autrice de Greenwashing. Manuel Pour Depolluer Le Debat Public, Seuil

