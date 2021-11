La France a été le premier pays au monde à interdire obsolescence programmée en 2015. Au niveau européen, les choses bougent aussi avec le rapport d'inititative pour un marché intérieur durable.

Qu'est ce que l'obsolescence programmée et ses dégâts ?

L’obsolescence programmée est la réduction volontaire de la durée de vie d’un produit afin d’en accélérer le renouvellement.

La France a été le premier pays au monde à interdire cette pratique en 2015. Elle peut être punie de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende et jusqu’à 5% du chiffre d’affaires annuel moyen.

Il en existe multiple facettes :

L’obsolescence technique , dite aussi fonctionnelle ou structurelle : lorsque que le bien ne fonctionne plus en raison de la durée de vie limitée de l’un de ses composants essentiels et inamovibles.

, dite aussi psychologique ou culturelle. L’obsolescence logicielle concerne principalement les smartphones ou ordinateurs par exemple, mais monte en puissance avec la multiplication des objets connectés. Et lutter contre l’obsolescence prématurée n’est pas seulement un combat contre l’utilisation abusive des ressources et la réduction du pouvoir d’achat des citoyens, mais aussi un combat contre le réchauffement climatique.

Lutter contre l'obsolescence programmée au niveau national et européen

En France, l'Association HOP

Association qui vient d' être agréée comme association nationale de protection de l’environnement , sa co- fondatrice Laetitia Vasseur ont réussi à imposer une amende de 25 millions d’euros d’amende à Apple pour pratique commerciale trompeuse, obtenu de nouveaux indices de réparabilité et de durabilité obligatoires ainsi qu’un fonds pour la réparation, impulsé un Club de plus de 25 entreprises engagées dans la durabilité, publié 9 rapports ou encore sensibilisé des milliers de personnes lors de conférences ou évènements. HOP rappelle que l’obsolescence prématurée n’est pas seulement une question de surplus de déchets et de pouvoir d’achat, mais bien un enjeu climatique.

Au niveau européen, les choses semblent bouger

David Cormand est euro député (EELV-Les Verts) et membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et rapporteur pour le Parlement Européen du rapport d’initiative pour un marché intérieur durable. Le rapport d’initiative qu'il a présenté et fait adopter en novembre 2020 vise à proposer des réglementations pour un marché intérieur durable. Les principaux points de ce rapport sont de garantir une bonne information des consommateurs en adoptant un affichage obligatoire de la durabilité et la réparabilité des produits, d’établir des mécanismes qui encouragent la réparation et la réutilisation des produits et aussi de sanctionner les mauvaises pratiques et mettre fin au greenwashing en régulant strictement les allégations vertes, en amont de la mise en circulation sur le marché.

Avec pour en parler

David Cormand, euro député (EELV-Les Verts) et membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et rapporteur pour le Parlement Européen du rapport d’initiative pour un marché intérieur durable.

Laetitia Vasseur, co-fondatrice et Déléguée Générale de l’Association HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée).

