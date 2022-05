Les découvertes scientifiques n’ont de cesse de faire reculer le point de départ de la vie sur Terre. Découverte de micro-organismes fossiles datés d’au moins 3,7 milliards d’années au Québec et moisson de briques essentielles à l’origine la vie dans la météorite de Murchinson.

Où, quand et comment la vie est-elle apparue ? © Getty / Eskay Lim / EyeEm

La course aux preuves de l’émergence de la vie avec des stromatolithes en Australie et Groenland, et dernièrement les microfossiles découvertes au Québec est relancée. L'exobiologiste Dominique Papineau annonce dans une publication parue dans la revue Science Advances une date de 3,7 voire plus de 4 milliards d’années pour des traces de vie terrestres trouvées au Québec. Cette semaine il y aussi la découverte de briques de la vie dans la météorite de Murchinson…

La professeur de biologie Marie Christine Maurel, spécialiste des origines de la vie et de l’évolution moléculaire , réagira à ces annonces. La recherche de l'origine de la vie semble être dynamique et les annonces sont nombreuses.

Dominic Papineau est exobiologiste au London Centre for Nanotechnology et au Department of Earth Sciences Centre for Planetary Sciences de l’ University College of London. Il est premier auteur d'une publication, parue dans la revue Sciences Advances, qui décrit des structures pouvant êtres des fossiles microbiens dans des roches d'environ 4 milliards d'années. Ces traces microbiennes vieilles d’au moins 3,7 milliards d’années avaient été isolées dans des roches sédimentaires riches en fer de la ceinture supracrustale de Nuvvuagittuq, au Québec, qui faisait autrefois partie du fond marin. La roche a été analysée grâce à une combinaison d’observations optiques réalisées au moyen de microscopes Raman (qui utilisent la diffusion de la lumière pour déterminer les structures chimiques) et de simulations informatiques recréant numériquement des sections de la roche avec un superordinateur. Les analyses ont révélé une structure beaucoup plus grande et plus complexe incrustée dans la roche : une tige avec des branches parallèles sur un côté qui mesure près d’un centimètre de long. Les chercheurs auraient également isolé des centaines de sphères déformées, ou ellipsoïdes, le long des tubes et des filaments. La datation scientifique de ces roches volcaniques suggère que ces traces ont au moins 3,75 milliards d’années et peut-être jusqu’à 4,28 milliards d’années. Prises ensemble, ces nouvelles découvertes pourraient suggérer qu’une variété de vie microbienne peut avoir existé seulement 300 millions d’années après la formation de la Terre.

Marie Christine Maurel est professeure de biologie à Sorbonne Université, exobiologiste spécialiste des origines de la vie et de l’évolution moléculaire, et chercheuse à L'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité, laboratoire commun du CNRS et du Muséum national d'Histoire naturelle. Elle consacre sa vie aux différentes questions profondes que le monde se pose depuis toujours : " Comment la vie est née ? Quelles sont les conditions d'émergence de la vie, ? Peut on définir la vie ? " Pour les scientifiques, chercher les origines de la vie s'apparente à une enquête. Lors d'une enquête scientifique menée en 2019, des chercheurs japonais de l'Université d'Hokkaido ont détecté du ribose - le sucre des brins d’ARN – dans la météorite de Murchinson . Se rapproche t on des réponses aux questions posées par les scientifiques au sujet de l'origine de la vie ? Marie Christine est l'auteure de "Les origines de la vie" (Ed Le Pommier).