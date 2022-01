Disparu il y a environ 40 000 ans, Neandertal demeure encore une énigme pour les préhistoriens. Qui est vraiment Neandertal, cette humanité toujours incomprise ?

Homme de Néandertal. Ici une reconstitution au Musée Néandertal, vers Mettmann, 2013 © AFP / HORST OSSINGER / DPA / dpa Picture-Alliance

C’est une enquête que propose Ludovic Slimak, une enquête et un regard décentré sur Néandertal. Dans son essai, le chercheur tente d’échapper aux projections que l’on a pour habitude de faire sur Neandertal, cette autre humanité si différente de celle d’Homo Sapiens et encore incomprise. Neandertal n’est pas encore prêt à révéler tous ses mystères, car les restes humains découverts de Neandertal ne permettent pas d’élucider ce qu’est et qui est Neandertal.

Était-il artiste ? Il était singulièrement créatif écrit Ludovic Slimak et cette créativité s’exprimait dans son artisanat, et ses silex aux formes toutes différentes. A la différence de ceux d'Homo sapiens qui sont standardisés.

Neandertal a disparu il y a quelques 40 000 ans et cette disparition serait vraisemblablement attribuée à l’arrivée d’Homo Sapiens et à sa supériorité technique.

On en parle avec

Ludovic Slimak, spécialiste des sociétés néandertaliennes, chercheur au CNRS auteur de Neandertal nu aux éditions Odile Jacob.

Jean-Jacques Hublin, paleoanthropologue, titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France, il a dirigé pendant de nombreuses années à l’Institut Max Planck, le département de l’évolution humaine.

Leçon inaugurale au Collège de France à 18h jeudi 12, ouverte au public.