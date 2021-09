Selon un sondage IPSOS de 2017, seuls 19 % des Français sont favorables à la chasse, tandis que la grande majorité la juge dangereuse, cruelle pour les animaux et d’un autre âge. Pourquoi la chasse perdure-t-elle ? Qui sont les chasseurs ?

Dans un contexte de crise de la biodiversité, la chasse est-elle un point d’observation pour interroger nos rapports contradictoires au vivant ? Les premières enquêtes de Charles Stepanoff ont porté sur le chamanisme à Touva en Sibérie méridionale puis ses travaux se sont ensuite étendus aux rapports à l’environnement à travers la chasse et l’élevage chez les populations de la taïga. À partir de ces enquêtes, il étudie les multiples façons dont les humains établissent des liens et communiquent avec des êtres non humains : divinités, esprits, plantes ou animaux. Depuis 2018, il mène des enquêtes ethnographiques sur les relations aux animaux sauvages et domestiques dans le contexte de la chasse et de l'élevage en France. Il vient de publier « L’animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage » Ed la Découverte.

La violence anthropique existe partout dans le monde. Il n’est pas de mode de vie humain qui ne déploie autour de lui un certain degré de violence et de destruction sur les milieux qui l’environnent et sur les êtres vivants qui les habitent. Il n’y a pas d’un côté un Occident uniformément dévastateur et de l’autre des peuples indigènes vivant en amitié avec la nature, mais différentes manières de concevoir, de distribuer et d’organiser la violence anthropique, celle que toute existence humaine entraîne dans son sillage. Mais L’Occident moderne a inventé un mode d’exercice de la violence anthropique caractérisé par l’articulation de deux formes originales de relation au vivant : l’une s’est appelée l’amour de la nature, qui condamne et rejette la violence, et l’autre l’exploitation de la nature, qui fait de la violence conquérante un but et une valeur en tant que condition de l’abondance et du progrès.

Une ethnographie de la chasse rurale en France. Une enquête d’immersion l' a mené entre 2018 et 2020 aux confins du Perche, de la Beauce et des Yvelines auprès d’habitants locaux pratiquant des modes de chasse qu’ils présentent eux‑mêmes comme « paysans » ou appartenant à des équipages de chasse à courre, mais aussi auprès de militants hostiles à la chasse. Une ethnographie du proche, à 120 kilomètres de Paris, base d’une comparaison anthropologique sur les modes de vie et les configurations de la modernisation vécue par des chasseurs en France et en Sibérie. Il a rencontré des chasseurs ruraux, des chasseurs paysans, des tireurs et des rabatteurs, des jeunes chasseurs de la classe populaire pratiquant des baptêmes de chasse , des chasseurs élégamment vêtus du costume du chasseur bourgeois – chapeau tyrolien, culotte bouffante et dague au mollet, des chasseurs du dimanche, des amoureux de la nature et des animaux, des hommes chasseurs et des femmes chasseresses, des chasseurs lanceurs d'alerte . C'est une mini société où existe une division sociale des tâches qui régule le rapport à l’animal. Alors que les postés tirent à la carabine sur des animaux fuyant à vive allure, les traqueurs ne les tuent pas, sauf quand il leur incombe d’achever un animal maladroitement blessé par un posté. Pourtant, toutes ces personnes partagent en forêt et dans les prairies une passion commune. Mais en face de ces chasseurs , il y a des militants anti chasse qui vont jusqu'à se jetter à l'eau pour sauver un cerf traqué.

Avec Charles Stépanoff ethnologue, directeur d’étude à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et membre du Laboratoire d’Anthropologie Sociale. Il est l’auteur de « L’animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage » Ed la Découverte

