Il est annoncé un besoin de 2,7 à 3,9 millions de nouveaux logements sur la période de 2017-2030. Où et comment construire ces habitats sans grignoter trop des sols, ni multiplier les grandes tours ?

Artificialisation des sols et étalement urbain : quels enjeux ? © Getty / Westend61

L'étalement urbain se définit par la croissance du périmètre de la ville, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Selon les chiffres du Cerema chaque année entre 2009 et 2017, en moyenne 30 000 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont changé d’usage. 68% d’entre eux ont été transformés pour de l’habitat et 25% pour de l’activité.

Comment créer de nouveaux logements sans atteindre la biodiversité et les terres agricoles, sans étendre davantage la ville et éloigner les habitations des services de la ville ? Pour répondre à cette problématique de l’étalement urbain un champ d’alternatives est possible.

80% de la ville de 2050 est déjà en place selon l’urbaniste Sylvain Grisot, il s’agit donc de s’appuyer sur ce qui est déjà construit, l’existant en termes d’urbaniste et trouver des méthodes de densification que l’on appelle douces.

Sylvain Grisot, urbaniste, fondateur de dixit.net auteur du Manifeste pour un urbanisme circulaire (Apogée 2021) (c’est un livre qui réunit des entretiens et des alternatives à l’étalement urbain) et co-auteur avec Christine Leconte présidente du Conseil national de l’ordre des architectes, de Réparons la ville ! Propositions pour nos villes et nos territoires (Apogée, 2022).

Brian Padilla, écologue au MNHN, chef du projet de recherche et d’expertise sur la compensation écologique

Héloïse Leussier, journaliste

