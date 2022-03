Négociatrice de l'accord de Paris en 2015, co-présidente de la Convention citoyenne, Laurence Tubiana sait tout des coulisses des décisions politiques en matière d'écologie. Elle nous raconte l'envers du décor, ses déceptions et ses espoirs pour demain.

L'économiste française Laurence Tubiana au palais de l'Élysée, le 29 juin 2020, à Paris. © AFP / Ludovic MARIN

Économiste engagée, au premier rang des grandes négociations internationales, Laurence Tubiana est souvent décrite comme l'architecte de l'accord de Paris.

En 2014, celle qui était déjà de la décevante COP15 de Copenhague, où le compromis s'était avéré impossible, est nommée ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique. Aux côtés de son ancien professeur Laurent Fabius, elle va travailler d'arrache-pied pour obtenir un accord lors de la COP21. Le 12 décembre, celui-ci est signé. Les 195 pays signataires doivent s'engager à réduire leurs émissions de sorte que le réchauffement climatique ne dépasse pas 2 degrés. C'est une victoire historique, dont elle conserve une grande fierté.

« J’ai dit ce que je voulais, en écoutant les contre-arguments. Il n’y avait pas d’agenda caché, j’étais transparente. »

Plus de cinq ans plus tard, Laurence Tubiana a gardé ce rôle de phare institutionnel dans la lutte écologiste, en devenant co-présidente de la Convention Citoyenne pour le Climat, rassemblant 150 citoyens tirés au sort. Mais la montagne a accouché d'une souris : une loi Climat et Résilience timide, épinglée par le Haut Conseil pour le Climat pour son manque de vision stratégique.

Après une COP26 qui n'a mené à rien de concret, Laurence Tubiana, qui dirige aujourd'hui la Fondation européenne pour le climat, poursuit le même objectif : faire de l'urgence climatique un sujet qui rassemble en Europe et dans le monde. Dégager des consensus à l'heure du repli sur soi.

Mais comment garder espoir alors que les objectifs de l'accord de Paris semblent de plus en plus inatteignable et que le dernier rapport du Giec a de quoi désespérer ? Peut-on encore faire du climat un grand enjeu capable de revitaliser la démocratie ? L'Union Européenne peut-elle jouer un rôle de leader dans ce contexte ? Laurence Tubiana vient nous confier ses doutes et ses espoirs, alors que la guerre en Ukraine place l'UE face à ses responsabilités, et que le moment pourrait être décisif pour le climat.

