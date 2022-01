Agriculture numérique : promesse ou mirage ?

L'agriculture numérique se base sur le traitement de données et les hautes technologies. Quels sont les outils de cette agriculture et quelles sont les limites de cette agriculture numérique ? Un dossier en partenariat avec "Reporterre", le quotidien de l'écologie.

L'agriculture numérique est envisagée et valorisée comme une solution aux dérives actuelles de l’agriculture industrielle, trop gourmande en ressources, en sols et en pesticides. Elle aurait pour visée de cibler et de limiter par exemple l'usage des pesticides, d'automatiser davantage les exploitations. Pour les critiques de cette agriculture, il s'agirait surtout d'entretenir un modèle alimentaire déjà en place d'intensification de la culture, de simplification de cette dernière, en généralisant la monoculture et en maintenant l'usage de pesticides.

L'agriculture numérique est l'équivalent du Big data appliqué à l’agriculture ; via des capteurs dans les champs, des données satellites notamment. Ces données sont traitées par des modèles informatiques, le but étant de donner des indications sur les pratiques agricoles. Il s'agit d'une agriculture basée sur la donnée et les hautes technologies.

Quels sont les tenants et aboutissants de la troisième révolution agricole basée sur l'agriculture numérique dont parle Julien de Normandie, le ministre de l'agriculture ?

Le sujet de l'agriculture numérique pose la question du modèle alimentaire souhaitable. Peut-on imaginer une agro-écologie qui s'appuierait sur le numérique ? En effet, l'agriculture peut aussi s'appuyer sur des technologies low tech qui répondent davantage à la complexité du vivant.

On en parle avec

Magali Reinert, journaliste pour "Reporterre"

Corentin Leroux, ingénieur agronome, travaille sur l’utilisation des outils numériques en agriculture et en environnement. Créateur de Aspexit bureau d’études sur le numérique en agriculture et d'un site de référencement des outils agricoles numériques pour aider à se repérer dans cette offre pléthorique.

Hugo Persillet, animateur et sociétaire de l’Atelier Paysan et coordinateur du livre « Reprendre la terre aux machines » ed. Seuil (coll. Anthropocène).

