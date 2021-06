Au delà de la carte postale, la plage est un des environnements naturels les moins biens connus de la planète et abrite une biodiversité unique.

La plage est un véritable ecosystème © Getty / Ulrich Hollmann

Au delà de la carte postale, la plage est un des environnements naturels les moins biens connus de la planète et abrite une biodiversité unique.

La plage est un univers à part sur le littoral. De sable ou de galets, la plage est un monde directement sous l’influence des marées, de la houle, du vent et de la géologie locale. Tout y est mouvant, le paysage change du tout au tout au rythme des marées et des tempêtes. La plage est l’un des écosystèmes les plus riches de la planète. S’y côtoient organismes marins et organismes terrestres ainsi que toute une biodiversité de formes de vie spécifiques parfaitement adaptées à cette zone tantôt couverte par la mer, tantôt découverte. La vie y joue même le rôle d’architecte quand elle est à l’origine du développement des dunes grâce à la laisse de mer...

Des algues mais aussi des animaux cachés dans la laisse de mer à redécouvrir pour mieux les protéger ! Que sont ces capsules à cornes ou à tortillons que l’on trouve dans la laisse de mer ? Ces capsules contenaient des œufs de raie pour celles à cornes et de roussette (une petite espèce de requin) pour celles à tortillons. Si vous trouvez des sortes de grappes de raisins, ce sont les œufs de la seiche. En les observant de plus près, il est facile d’y voir par transparence les embryons de ce céphalopode. Il y a aussi la puce de mer. Contrairement à ce que son nom donne à penser, la puce de mer, qui vit sous la laisse de mer, ne pique pas. Elle joue un rôle primordial dans cet écosystème puisqu’elle mange tous les déchets. C’est la grande « nettoyeuse » de nos plages. Elle est l’un des aliments de base des gravelots qui nichent dans la laisse de mer. Attention aussi aux oiseaux qui nichent sur les plages! Au printemps, sur les plages sauvages de sable ou de galets, il n’est pas rare de rencontrer sur la laisse de mer de petits oiseaux qui détalent quand vous approchez. L’observateur doit garder ses distances pour ne pas mettre le gravelot à collier interrompu en danger. En effet, l’espèce niche dans une dépression faite dans la laisse de mer. Sans oublier les coquillages et les crustacés.

Ce grand écosystème sauvage et méconnu est aussi le terrain de jeu favori de nos sociétés urbaines depuis la seconde moitié du XIX ème siècle. La plage, qui à une époque était un lieu délaissé des hommes, a connu une grande fréquentation quand la mode des bains de mer s’est étendue grâce au chemin de fer. Puis au XXe siècle, la plage est devenue un milieu très convoité pour le développement de nombreuses activités économiques et de loisirs et les aménagements possibles. Malgré cette pression, la plage reste parmi les écosystèmes les plus riches de la planète. Et pourtant, il est toujours aussi mal connu de la majorité des gens...

avec Arnaud Guérin, géologue photographe et auteur de "La plage, une nature cachée" Ed Glénat