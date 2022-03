Comment se déplacer au quotidien ? Quel mode de transport choisir ? Quelles alternatives et transformations pour nos mobilités demain ? Autant de questions et d'enjeux qui structurent nos habitudes et nos territoires.

En 2019, on estime qu'un tiers des ménages français possèdent un vélo qu'ils utilisent. © Getty / Maskot

La question des mobilités est absolument centrale dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour aller travailler, faire nos courses, rendre visite à des proches ou pratiquer des loisirs nous nous déplaçons localement en moyenne 3 fois par jour, en voiture, à pied, à vélo ou en transports en commun.

Ces trajets et transports, routines du quotidien qui façonnent et conditionnent nos modes de vie sont étudiés et pensés pour s’adapter à nos besoins. Ils constituent également un levier d’action majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Se poser la question de l'évolution de nos pratiques et de nos déplacements est donc déterminant pour les années à venir !

Pour leur rôle essentiel dans les modes de vie et le fonctionnement de l’économie, les transports sont au cœur d’enjeux économiques et sociaux importants. La forte hausse du prix du pétrole précédent la crise de 2008, la crise des Gilets jaunes, l'épidémie de la Covid-19 et plus récemment la crise ukrainienne illustrent combien le transport peut cristallier les tensions.

Alternatives : connaissez-vous les véhicules intermédiaires ?

Les modes intermédiaires, autant d’alternatives à la voiture. / Frédéric Héran

On en parle avec

Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste à l’université de Lille, spécialiste de la mobilité urbaine et interurbaine.

Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique dans les transports

Marie Huyghe, consultante en mobilité, chercheure en urbanisme associée au laboratoire CNRS-CITERES de Tours

