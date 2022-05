Maud Roulot et Olivier Puech ont tous les deux créé leur jardin nourricier et proposent des conseils sur leur chaine YouTube pour les personnes qui veulent se lancer dans un potager. En mai plantes ce qui te plait !

Suivez les conseils de Maud Roulot et Olivier Puech pour réussir votre potager ! © Getty / Burak Karademir

Comment produire ses légumes et cheminer vers l'autonomie alimentaire ?

Le jardin nourricier, familiale est la solution. Suivez les guides jardiniers Maud et Olivier sur leur chaine You Tube et lisez leurs guides pour profiter du potager et du poulailler.

Pour se lancer dans une quête d’autonomie, faut-il des compétences et lesquelles ?

Dans "Un jardin nourricier - Du potager à la basse-cour, transformez votre jardin et récoltez des produits toute l’année" (Tana Editions), Maud Rollet partage son expérience de jardinière de potager familiale. Avec des méthodes simples, inspirées de la permaculture, de l'agroécologie, de l'agroforesterie et du maraîchage sur sol vivant, elle nous accompagne sur le chemin des jardins nourriciers et partage ses précieux conseils pour manger toute l'année des produits frais, sains, locaux et de saison, dans le respect de l'environnement et de la biodiversité.

Créer un écosystème de production familiale dans son jardin en tenant compte des plantes déjà en place, en identifiant les auxiliaires du jardinier, les ravageurs et les maladies, et en améliorant la fertilité de son sol de façon naturelle.

Cultiver ses fruits et ses légumes de la graine à l'assiette, avec un calendrier des semis, des fiches descriptives des différentes espèces et variétés, et de multiples techniques de culture. Produire ses oeufs, son miel grâce aux petits élevages accessibles à l'échelle d'un jardin familial, avec des conseils précis pour chaque espèce, de l'habitat à l'alimentation en passant par l'incubation des oeufs, les soins à donner aux animaux ou le traitement des maladies.

Aujourd’hui, après cinq saisons, le jardin produit la majorité des légumes que sa petite famille consomme, mais également des œufs, grâce à ses poules, et du miel, grâce à ses ruches. En 2018, elle crée sa chaîne YouTube Le jardin d’Alekil, qui compte aujourd’hui près de 50 000 abonnés.

Comment réussir son potager ? Différentes clés pour réussir son potager

Dans son dernier livre "Les 10 clés d’abondance au potager d’Olivier" (éditions Terre Vivante), Olivier Puech raconte un mélange d’expériences, de savoirs, de rencontres, de galères à l’infini se transformant en leçons à l’infini. Ce guide est le fruit d’une passion partagée sur YouTube avec plus de 300 000 jardiniers qui, jour après jour, communiquent eux aussi dans leurs messages, leurs témoignages, leurs savoirs cette passion folle du potager.

Dans "Le Potager d’Olivier", son premier livre, il partageait déjà son expérience de jardinier, une synthèse de quinze années de passions, d’apprentissage, de doutes, de réussites, d’échanges, d’évolution, de ressentis, de vie. Ce premier livre racontait une expérience vécue dans lequel Olivier Puech exprimait factuellement la vie d’un potager nourricier, pour le corps mais aussi pour l’esprit. Dans "Les 10 clés d’abondance au potager d’Olivier" il n’y a presque plus de mystère pour réussir son potager : eau, sol, amendements, paillage, composts, grelinette, semis, plantation ; des conseils et réponses aux questions ; Que plante-t-on au mois de mai ? Des solutions pour abaisser la température ? Comment connaitre la qualité de son sol ? quelle est la quantité d’eau nécessaire au bon fonctionnement d’un sol vivant ? Jardiner est une question de temps, de passion et de compréhension.

▶︎ Messages des auditeurs pour les deux jardiniers.

Extraits de l'entretien

Olivier Puech confirme : « Jardiner permet de se recentrer, et de se ressourcer. Je n’en vis pas. Mais cela m’apporte beaucoup et cela me nourrit humainement. » Il a 300 000 abonnés et passe une par jour au jardin, et sept heures à créer des contenus ensuite.

Maud Roulot est d’accord : « Un semis peut lui prendre ¼ d’heure, mais s’il est filmé, cela peut une heure et demi pour avoir différents angles.»

Sur youtube, une communauté particulière

Au départ a Maud Roulot a montré ce qu’elle faisait, et des jardiniers confirmés ont livré leurs conseils. Aujourd’hui encore, elle enseigne toujours autant qu’elle apprend. Elle a compris qu’il fallait de la régularité, elle publie donc deux vidéos par semaine. Son plus gros carton ? Une vidéo sur les poux rouges des poules. La communauté a donné des conseils, et Maud Roulot a publié une nouvelle vidéo avec les solutions données par les internautes

Olivier Puech constate aussi une bonne relation avec les « spectateurs ». Surtout, il a remarqué que les gens venaient chercher sur sa chaine, « de l’expérience, plutôt que de l’expertise. Ils cherchent de l’inspiration. ».

Il a d’ailleurs partagé un échec (des semis qu’il a arrosés trop à froid) mais cela a cartonné. Sa philosophie ? « On est humble avec le public et de temps en temps on donne des leçons de jardinage »

Maud Roulot : « Il n’y a pas d’échec au potager : soit on récolte, soit on apprend. »

Conseils de jardinage

Sur le balcon ? « Le facteur limitant est le poids, et la qualité du sol » explique Maud Roulot. Et on peut tout mettre. Il y a énormément de plantes qui s'y prêtent. »

Le paillage ? Pour Maud Roulot : « Oui, au paillage. ¨Plus il est diversifié, mieux c’est. Je n’ai pas constaté de moisissure, mais vu qu'il limite les mauvaises herbes. L'inconvénient : il peut créer le gîte et le couvert pour les limaces. » Olivier Puech : « Oui au paillage, c’est le sol de demain, c’est important. En se décomposant, la matière utilisée pour le paillage va apporter de l’humus… La richesse de la terre. »

Utiliser le motoculteur ? Olivier Puech préfère « La grelinette, qui est beaucoup plus douce. Mais bien sûr cela dépend de la surface ! »

Le marc de café ? « Dans le compost plutôt précise Olivier Puech. »

De l'urine dans le potager ? Oui ! dit Olivier Puech. "On urine dans de l'eau potable. Il faut en être conscient ! Et à côté de ça, l'urine, c'est cinq grammes d'azote par litre. C'est d'une richesse folle. Par exemple, une tomate, a besoin dans toute sa vie de quinze grammes. On peut la stocker. Et mieux, cela l'assainit de la garder un peu au frais avant... On peut prendre les déjections animales. Le potager est une véritable usine à recycler. »