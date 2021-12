Un reportage de Giv Anquetil le long de la Loire : 500 kilomètres de Dampierre à l’estuaire, à la rencontre de celles et ceux qui la défendent. Au point que certains veulent lui voir reconnaître des droits, une personnalité juridique et même un Parlement.

Peut-être n’est-ce pas vraiment le « dernier fleuve sauvage d’Europe », mais beaucoup de voix réclament qu’on reconnaisse à la Loire des droits. © Radio France / Giv Anquetil

C’est un bassin versant de 117 000 kilomètres carrés – pas moins d’un cinquième du territoire français, dont une partie est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour ses châteaux royaux. Mais derrière son titre (un peu usurpé) de “dernier fleuve sauvage d'Europe”, la Loire va mal : sécheresses, artificialisation des terres, pompages excessifs, pollutions, recul de la biodiversité... Si bien que de plus en plus de voix souhaitent lui reconnaitre le statut d’entité et faire entendre sa voix dans nos choix de développement. Car sa survie est indispensable à la nôtre.

Parues en septembre et mises en récit par l’écrivain Camille de Toledo, “les auditions du Parlement de Loire” témoignent de cette volonté de trouver un nouveau mode de représentation du fleuve – à la fois juridique et symbolique – qui répondre à ces défis environnementaux et politiques.

Et un peu partout dans le monde on voit des tels appels à reconnaître des droits à la nature. Comme la rivière Wanghanui, en 2017 en Nouvelle-Zélande, ou le lac Erié aux Etats-Unis, qui a depuis 2019 le droit légal "d’exister et de prospérer naturellement".

Plus près de nous, il y a aussi un Appel du Rhône, pareil pour le Tavignanu en Corse et la Têt dans les Pyrénées-Orientales. Avec toujours cette question que résume Maud Le Floch, fondatrice du Polau (le “pôle art & urbanisme” de Tours qui est à l’origine de cette aventure du Parlement de Loire) : comment passer de l’aménagement du territoire à un ménagement du territoire?

Balade ligérienne au fil de l’eau, à la rencontre de ces gardiens d’un fleuve qui se défend.

Aux Vernelles (Loiret), la vue (classée) depuis la maison de Maurice Genevoix. Le projet contesté de pont de Jargeau passera juste après le détour du fleuve. © Radio France / Giv Anquetil

Les intervenant(e)s

Une marche pour la défense du Val de Loire contre le contournement Est d’Orléans est organisée ce dimanche 5 décembre à partir de 13h à St-Denis-de-l’hôtel, dans le Loiret, à l’occasion de la journée mondiale des sols.

Sur la Loire, près de Tours, à bord de la Rabouilleuse, pilotée par Clément Sigre, conteur, éducateur environnemental engagé dans le Parlement de Loire. © Radio France / Giv Anquetil

Musiques